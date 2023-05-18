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"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа - РИА Новости, 18.05.2023
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17:07 18.05.2023 (обновлено: 18:46 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872696615.html
"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа
"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа - РИА Новости, 18.05.2023
"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа
Читатели газеты Le Figaro остро отреагировали на сообщения об организации странами Запада, в том числе и Францией, площадок для ремонта западной военной... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:07
2023-05-18T18:46
в мире
франция
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro остро отреагировали на сообщения об организации странами Запада, в том числе и Францией, площадок для ремонта западной военной техники, посетовав на дороговизну помощи киевскому режиму.По мнению многих комментаторов, Париж несправедливо распределил траты бюджетных средств, предпочитая Украину нуждам собственных граждан."Ежегодно наше государство занимает на финансовых рынках в среднем 700 миллионов долларов в сутки", — заметил Erwan@Nantes&amp;HK."Франция официально находится в состоянии войны с Россией. Ей это дорого обойдется!" — встревожился Zorba le Grec 2."Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России", — заключил Noves Ordo Seclorum.Днем ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила о планах Франции рассмотреть возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html
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в мире, франция, украина, сша
В мире, Франция, Украина, США
"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа

Читатели Le Figaro пожаловались на дороговизну военной помощи Франции Зеленскому

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro остро отреагировали на сообщения об организации странами Запада, в том числе и Францией, площадок для ремонта западной военной техники, посетовав на дороговизну помощи киевскому режиму.
По мнению многих комментаторов, Париж несправедливо распределил траты бюджетных средств, предпочитая Украину нуждам собственных граждан.
«
"Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!" — сыронизировал Hugues Henri.
"Ежегодно наше государство занимает на финансовых рынках в среднем 700 миллионов долларов в сутки", — заметил Erwan@Nantes&HK.
"Франция официально находится в состоянии войны с Россией. Ей это дорого обойдется!" — встревожился Zorba le Grec 2.
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"Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России", — заключил Noves Ordo Seclorum.
Днем ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила о планах Франции рассмотреть возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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