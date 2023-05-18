"Дорого обойдется!" Французов разозлило антироссийское решение Парижа
Читатели Le Figaro пожаловались на дороговизну военной помощи Франции Зеленскому
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro остро отреагировали на сообщения об организации странами Запада, в том числе и Францией, площадок для ремонта западной военной техники, посетовав на дороговизну помощи киевскому режиму.
По мнению многих комментаторов, Париж несправедливо распределил траты бюджетных средств, предпочитая Украину нуждам собственных граждан.
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"Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!" — сыронизировал Hugues Henri.
"Ежегодно наше государство занимает на финансовых рынках в среднем 700 миллионов долларов в сутки", — заметил Erwan@Nantes&HK.
"Франция официально находится в состоянии войны с Россией. Ей это дорого обойдется!" — встревожился Zorba le Grec 2.
"Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России", — заключил Noves Ordo Seclorum.
Днем ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила о планах Франции рассмотреть возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято".
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