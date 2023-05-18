Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:49 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872645502.html
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации
Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:49
2023-05-18T14:49
надежные люди
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821466862_0:343:2826:1933_1920x0_80_0_0_9296bde7916ee6ee8e2c9f2bec8f1076.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Деньги выделялись на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, отправку гуманитарных грузов и на другие цели", - сообщили в правительстве. В Telegram-канале правительства региона отмечается, что область отправила больше 300 тонн гуманитарного груза. "Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", — говорится в сообщении. В 2022 году Липецкая область восстановила в подшефном Володарском районе ДНР 29 котельных, 4 объекта водоснабжения и 4 школы. В Мариуполе липецкие специалисты отстроили 24 многоэтажных дома, детский сад, школу, технический лицей. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821466862_249:0:2826:1933_1920x0_80_0_0_7076ce74d444065b43809042d8c2b086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации

Липецкая область выделила два миллиарда рублей на помощь фронту и семьям мобилизованных

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Деньги выделялись на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, отправку гуманитарных грузов и на другие цели", - сообщили в правительстве.
В Telegram-канале правительства региона отмечается, что область отправила больше 300 тонн гуманитарного груза. "Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", — говорится в сообщении.
В 2022 году Липецкая область восстановила в подшефном Володарском районе ДНР 29 котельных, 4 объекта водоснабжения и 4 школы. В Мариуполе липецкие специалисты отстроили 24 многоэтажных дома, детский сад, школу, технический лицей.
Новгородские депутаты доставили на фронт маскировочные сети, пропитанные спецсредством - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
17 мая, 17:21
Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Рязанской области запустили программу реабилитации бойцов спецоперации
17 мая, 12:16
 
Надежные людиЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала