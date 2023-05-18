https://ria.ru/20230518/pomosch-1872645502.html
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации
Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:49
2023-05-18T14:49
2023-05-18T14:49
надежные люди
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Деньги выделялись на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, отправку гуманитарных грузов и на другие цели", - сообщили в правительстве. В Telegram-канале правительства региона отмечается, что область отправила больше 300 тонн гуманитарного груза. "Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", — говорится в сообщении. В 2022 году Липецкая область восстановила в подшефном Володарском районе ДНР 29 котельных, 4 объекта водоснабжения и 4 школы. В Мариуполе липецкие специалисты отстроили 24 многоэтажных дома, детский сад, школу, технический лицей. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации
Липецкая область выделила два миллиарда рублей на помощь фронту и семьям мобилизованных
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Деньги выделялись на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, отправку гуманитарных грузов и на другие цели", - сообщили в правительстве.
В Telegram-канале правительства региона отмечается, что область отправила больше 300 тонн гуманитарного груза. "Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", — говорится в сообщении.
В 2022 году Липецкая область восстановила в подшефном Володарском районе ДНР 29 котельных, 4 объекта водоснабжения и 4 школы. В Мариуполе липецкие специалисты отстроили 24 многоэтажных дома, детский сад, школу, технический лицей.
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Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
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