https://ria.ru/20230518/pomosch-1872645502.html

Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации

Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023

Липецкая область выделила два миллиарда рублей на нужды спецоперации

Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:49

2023-05-18T14:49

2023-05-18T14:49

надежные люди

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821466862_0:343:2826:1933_1920x0_80_0_0_9296bde7916ee6ee8e2c9f2bec8f1076.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Деньги выделялись на помощь фронту, семьям мобилизованных, восстановление объектов в ДНР, отправку гуманитарных грузов и на другие цели", - сообщили в правительстве. В Telegram-канале правительства региона отмечается, что область отправила больше 300 тонн гуманитарного груза. "Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения", — говорится в сообщении. В 2022 году Липецкая область восстановила в подшефном Володарском районе ДНР 29 котельных, 4 объекта водоснабжения и 4 школы. В Мариуполе липецкие специалисты отстроили 24 многоэтажных дома, детский сад, школу, технический лицей. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область