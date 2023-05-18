https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Путин оценил ход весенних полевых работ в России - РИА Новости, 18.05.2023
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:52
2023-05-18T12:52
2023-05-18T12:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства. "На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Президент Путин: весенние полевые работы в России ведутся штатно
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.
"На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю", - сказал Путин.
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве