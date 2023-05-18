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Путин оценил ход весенних полевых работ в России - РИА Новости, 18.05.2023
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12:52 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Путин оценил ход весенних полевых работ в России - РИА Новости, 18.05.2023
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:52
2023-05-18T12:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства. "На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил ход весенних полевых работ в России

Президент Путин: весенние полевые работы в России ведутся штатно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Весенняя посевная в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.
"На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю", - сказал Путин.
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