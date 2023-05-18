https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html

Путин оценил ход весенних полевых работ в России

Путин оценил ход весенних полевых работ в России - РИА Новости, 18.05.2023

Путин оценил ход весенних полевых работ в России

Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:52

2023-05-18T12:52

2023-05-18T12:52

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Весенние полевые работы в РФ ведутся штатно и практически во всех сельхозрегионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства. "На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин