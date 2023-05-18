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Четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве
Четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 18.05.2023
Четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве
Четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней с начала года, воздух к 11 часам прогрелся до плюс 24 градусов, сообщил в своём телеграм-канале... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:57
2023-05-18T11:57
2023-05-18T11:57
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней с начала года, воздух к 11 часам прогрелся до плюс 24 градусов, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней с начала года. К 11 часам на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла плюс 24,0 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у дня вчерашнего, прежнего лидера "тёплого" списка. При этом прогрев продолжится в течение ближайших 4-6 часов, и температура повысится еще на пару градусов", - рассказал Леус. По его словам, точное значение температуры в четверг станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. "Ясно лишь одно, что день 18 мая задержится в лидерах тёплого списка нынешнего года по крайне мере в течение ближайших 7-8 дней", - добавил синоптик.
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москва, михаил леус, общество, россия, погода
Москва, Михаил Леус, Общество, Россия, Погода
Четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве
Ведущий сотрудник "Фобос" Леус: четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней с начала года, воздух к 11 часам прогрелся до плюс 24 градусов, сообщил в своём телеграм-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней с начала года. К 11 часам на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла плюс 24,0 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у дня вчерашнего, прежнего лидера "тёплого" списка. При этом прогрев продолжится в течение ближайших 4-6 часов, и температура повысится еще на пару градусов", - рассказал Леус.
По его словам, точное значение температуры в четверг станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.
"Ясно лишь одно, что день 18 мая задержится в лидерах тёплого списка нынешнего года по крайне мере в течение ближайших 7-8 дней", - добавил синоптик.
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