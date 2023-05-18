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Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили - РИА Новости, 18.05.2023
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:26
2023-05-18T22:26
2023-05-18T22:26
происшествия
симферополь
севастополь
бахчисарай (крым)
сергей аксенов (политик)
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняла Крымская железная дорога. В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, отмечал минтранс Крыма, шли восстановительные работы. Движение пригородных поездов производилось из Севастополя до станции Бахчисарай, затем автобусами.
симферополь
севастополь
бахчисарай (крым)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, севастополь, бахчисарай (крым), сергей аксенов (политик), крымская железная дорога
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай (Крым), Сергей Аксенов (политик), Крымская железная дорога
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
КЖД: движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили