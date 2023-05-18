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Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили

Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили - РИА Новости, 18.05.2023

Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили

Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:26

2023-05-18T22:26

2023-05-18T22:26

происшествия

симферополь

севастополь

бахчисарай (крым)

сергей аксенов (политик)

крымская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняла Крымская железная дорога. В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, отмечал минтранс Крыма, шли восстановительные работы. Движение пригородных поездов производилось из Севастополя до станции Бахчисарай, затем автобусами.

симферополь

севастополь

бахчисарай (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, севастополь, бахчисарай (крым), сергей аксенов (политик), крымская железная дорога