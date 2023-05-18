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Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили - РИА Новости, 18.05.2023
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22:26 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/poezda-1872776325.html
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили - РИА Новости, 18.05.2023
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:26
2023-05-18T22:26
происшествия
симферополь
севастополь
бахчисарай (крым)
сергей аксенов (политик)
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняла Крымская железная дорога. В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, отмечал минтранс Крыма, шли восстановительные работы. Движение пригородных поездов производилось из Севастополя до станции Бахчисарай, затем автобусами.
симферополь
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происшествия, симферополь, севастополь, бахчисарай (крым), сергей аксенов (политик), крымская железная дорога
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай (Крым), Сергей Аксенов (политик), Крымская железная дорога
Движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили

КЖД: движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, полностью восстановлены, поезда идут по графику, сообщило предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД).
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"В 21:28 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая - Почтовое участка Симферополь - Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения", - говорится в телеграм-канале КЖД.
Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняла Крымская железная дорога. В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, отмечал минтранс Крыма, шли восстановительные работы. Движение пригородных поездов производилось из Севастополя до станции Бахчисарай, затем автобусами.
 
ПроисшествияСимферопольСевастопольБахчисарай (Крым)Сергей Аксенов (политик)Крымская железная дорога
 
 
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