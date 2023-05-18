Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/poezd-1872571431.html
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:16
2023-05-18T11:16
происшествия
республика крым
россия
крымская железная дорога
сергей аксенов (политик)
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872557384_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f28c65a2e94a4b65843b4f31f4b88fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. Информацию о прозвучавшем характерном звуке взрыва подтвердили и другие жители села. Как передает корреспондент РИА Новости, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы. Причина случившегося выясняется - "Крымская железная дорога" ссылалась на "вмешательство посторонних лиц". Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру.
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
2023-05-18T11:16
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872557384_141:0:1101:720_1920x0_80_0_0_22472943bee5cf804be0f8977b40fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, крымская железная дорога, сергей аксенов (политик), железная дорога, видео
Происшествия, Республика Крым, Россия, Крымская железная дорога, Сергей Аксенов (политик), Железная дорога
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села.
2023-05-18T11:16
true
PT0M23S
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму

Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом с рельсов грузовых вагонов с зерном в Крыму

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села.
«
"Утром отчетливо был слышан звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", - сказал житель села Чистенькое Симферопольского района.
Информацию о прозвучавшем характерном звуке взрыва подтвердили и другие жители села.
Как передает корреспондент РИА Новости, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы. Причина случившегося выясняется - "Крымская железная дорога" ссылалась на "вмешательство посторонних лиц".
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру.
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияКрымская железная дорогаСергей Аксенов (политик)Железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала