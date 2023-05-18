https://ria.ru/20230518/poezd-1872571431.html
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:16
2023-05-18T11:16
2023-05-18T11:16
происшествия
республика крым
россия
крымская железная дорога
сергей аксенов (политик)
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. Информацию о прозвучавшем характерном звуке взрыва подтвердили и другие жители села. Как передает корреспондент РИА Новости, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы. Причина случившегося выясняется - "Крымская железная дорога" ссылалась на "вмешательство посторонних лиц". Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру.
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
2023-05-18T11:16
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села.
2023-05-18T11:16
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PT0M23S
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом с рельсов грузовых вагонов с зерном в Крыму