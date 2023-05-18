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Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму

Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023

Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму

Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:16

2023-05-18T11:16

2023-05-18T11:16

происшествия

республика крым

россия

крымская железная дорога

сергей аксенов (политик)

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА Новости жители соседнего села. Информацию о прозвучавшем характерном звуке взрыва подтвердили и другие жители села. Как передает корреспондент РИА Новости, в месте схождения вагонов видны раскуроченные рельсы и шпалы. Причина случившегося выясняется - "Крымская железная дорога" ссылалась на "вмешательство посторонних лиц". Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода грузового поезда в Крыму Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он. 2023-05-18T11:16 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика крым, россия, крымская железная дорога, сергей аксенов (политик), железная дорога, видео