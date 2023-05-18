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Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв - РИА Новости, 18.05.2023
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11:03 18.05.2023 (обновлено: 12:41 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/podryv-1872567411.html
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв - РИА Новости, 18.05.2023
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв
Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:03
2023-05-18T12:41
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации", — сказал чиновник.Как сообщили РИА Новости местные жители, перед аварией прогремел взрыв.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно.Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. В результате ЧП никто не пострадал.Восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру четверга.Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров будут доставлять автобусами.
РИА Новости
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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
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происшествия
Происшествия
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв

Глава парламента Крыма Константинов: на железной дороге у Симферополя произошел подрыв

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации", — сказал чиновник.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Как сообщили РИА Новости местные жители, перед аварией прогремел взрыв.
«

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — сказал житель села Чистенькое Симферопольского района.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. В результате ЧП никто не пострадал.
Восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру четверга.
Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров будут доставлять автобусами.
 
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