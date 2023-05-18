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Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв - РИА Новости, 18.05.2023
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв
Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:03
2023-05-18T11:03
2023-05-18T12:41
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации", — сказал чиновник.Как сообщили РИА Новости местные жители, перед аварией прогремел взрыв.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно.Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. В результате ЧП никто не пострадал.Восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру четверга.Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров будут доставлять автобусами.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
2023-05-18T11:03
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв
Глава парламента Крыма Константинов: на железной дороге у Симферополя произошел подрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости.
Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации", — сказал чиновник.
Как сообщили РИА Новости местные жители, перед аварией прогремел взрыв.
«
"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — сказал житель села Чистенькое Симферопольского района.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно.
Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. В результате ЧП никто не пострадал.
Восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру четверга.
Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем
остановили, пассажиров будут доставлять автобусами.