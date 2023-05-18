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Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв

Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв - РИА Новости, 18.05.2023

Причиной схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму стал подрыв

Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:03

2023-05-18T11:03

2023-05-18T12:41

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв, заявил спикер парламента региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации", — сказал чиновник.Как сообщили РИА Новости местные жители, перед аварией прогремел взрыв.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ЧП сильно повреждено железнодорожное полотно.Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. В результате ЧП никто не пострадал.Восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру четверга.Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров будут доставлять автобусами.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода грузового поезда в Крыму Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он. 2023-05-18T11:03 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия