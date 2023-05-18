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В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян - РИА Новости, 18.05.2023
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19:53 18.05.2023 (обновлено: 23:17 18.05.2023)
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В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян
В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян - РИА Новости, 18.05.2023
В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян
ООН призывает избегать риторики, которая не помогает урегулированию конфликта, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:53
2023-05-18T23:17
в мире
украина
россия
михаил подоляк
фархан хак
оон
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ООН, 18 мая — РИА Новости. ООН призывает избегать риторики, которая не помогает урегулированию конфликта, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу отреагировать на угрозы россиянам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Ранее Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически". В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявление Подоляка назвал психозом. По его словам, подобное заявление является "умопомешательством преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец". Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
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в мире, украина, россия, михаил подоляк, фархан хак, оон
В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Фархан Хак, ООН
В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян

Представитель главы ООН Хак после угроз Подоляка россиянам призвал избегать такой риторики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мая — РИА Новости. ООН призывает избегать риторики, которая не помогает урегулированию конфликта, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу отреагировать на угрозы россиянам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
«

"Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на нее. Так или иначе мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает", — сказал Хак.

Ранее Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявление Подоляка назвал психозом. По его словам, подобное заявление является "умопомешательством преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец".
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
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