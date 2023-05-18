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Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением - РИА Новости, 18.05.2023
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13:17 18.05.2023 (обновлено: 16:49 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/plen-1872617324.html
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением
Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:17
2023-05-18T16:49
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. В пленуме пояснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.В постановлении указано, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например, при тяжелом ранении или контузии, его действия не будут нарушать законодательство.Если военный сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить уже за государственную измену, разъяснили в суде. Бойца, которого добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий:Разъяснение Верховного суда окончательно и вступило в силу.
https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html
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Верховный суд РФ, Россия
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

Верховный суд объяснил, как наказывать за преступления, связанные с военной службой

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда.
В пленуме пояснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.
«
"В бою он (военнослужащий. — Прим. ред.) обязан с честью выполнить свой воинский долг", — отметил Верховный суд.
В постановлении указано, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например, при тяжелом ранении или контузии, его действия не будут нарушать законодательство.
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Если военный сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить уже за государственную измену, разъяснили в суде. Бойца, которого добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий:
  • принятие мер для своего освобождения;
  • возвращение в часть или к месту службы;
  • несовершение во время пребывания в плену других преступлений.
Разъяснение Верховного суда окончательно и вступило в силу.
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