https://ria.ru/20230518/plen-1872617324.html

Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением - РИА Новости, 18.05.2023

Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:17

2023-05-18T13:17

2023-05-18T16:49

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. В пленуме пояснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.В постановлении указано, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например, при тяжелом ранении или контузии, его действия не будут нарушать законодательство.Если военный сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить уже за государственную измену, разъяснили в суде. Бойца, которого добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий:Разъяснение Верховного суда окончательно и вступило в силу.

https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

верховный суд рф, россия