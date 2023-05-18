https://ria.ru/20230518/plen-1872617324.html
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением
Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:17
2023-05-18T13:17
2023-05-18T16:49
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда. В пленуме пояснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.В постановлении указано, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например, при тяжелом ранении или контузии, его действия не будут нарушать законодательство.Если военный сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить уже за государственную измену, разъяснили в суде. Бойца, которого добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий:Разъяснение Верховного суда окончательно и вступило в силу.
https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html
https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд рф, россия
Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением
Верховный суд объяснил, как наказывать за преступления, связанные с военной службой
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, говорится в постановлении Верховного суда.
В пленуме пояснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже находясь в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.
«
"В бою он (военнослужащий. — Прим. ред.) обязан с честью выполнить свой воинский долг", — отметил Верховный суд.
В постановлении указано, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной. Если же боец был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например, при тяжелом ранении или контузии, его действия не будут нарушать законодательство.
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО
Если военный сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить уже за государственную измену, разъяснили в суде. Бойца, которого добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий:
- принятие мер для своего освобождения;
- возвращение в часть или к месту службы;
- несовершение во время пребывания в плену других преступлений.
Разъяснение Верховного суда окончательно и вступило в силу.
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве