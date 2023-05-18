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Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака - РИА Новости, 18.05.2023
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12:10 18.05.2023 (обновлено: 12:36 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/peskov-1872591784.html
Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака
Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака - РИА Новости, 18.05.2023
Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака
Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:10
2023-05-18T12:36
в мире
экономика
россия
турция
украина
василий небензя
дмитрий песков
мартин гриффитс
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разговоры продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то подвижки по решению вопроса о поставках российского аммиака после продления зерновой сделки.Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте сделки должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872590650.html
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в мире, экономика, россия, турция, украина, василий небензя, дмитрий песков, мартин гриффитс, россельхозбанк, оон
В мире, Экономика, Россия, Турция, Украина, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Мартин Гриффитс, Россельхозбанк, ООН
Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака

Песков о проблемах поставки аммиака после продления зерновой сделки: работа продолжается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разговоры продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то подвижки по решению вопроса о поставках российского аммиака после продления зерновой сделки.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
Вчера, 12:08
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте сделки должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
17 мая, 19:08
 
В миреЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВасилий НебензяДмитрий ПесковМартин ГриффитсРоссельхозбанкООН
 
 
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