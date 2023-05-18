https://ria.ru/20230518/peskov-1872591784.html

Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака

Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака - РИА Новости, 18.05.2023

Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака

Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:10

2023-05-18T12:10

2023-05-18T12:36

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василий небензя

дмитрий песков

мартин гриффитс

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разговоры продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то подвижки по решению вопроса о поставках российского аммиака после продления зерновой сделки.Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте сделки должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872590650.html

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, экономика, россия, турция, украина, василий небензя, дмитрий песков, мартин гриффитс, россельхозбанк, оон