Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака
Песков о проблемах поставки аммиака после продления зерновой сделки: работа продолжается
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разговоры продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то подвижки по решению вопроса о поставках российского аммиака после продления зерновой сделки.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте сделки должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.