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СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 18.05.2023 (обновлено: 19:47 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html
СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники
СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники
Пентагон завысил цену отправленной на Украину техники примерно на три миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:03
2023-05-18T19:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
пентагон
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон завысил цену отправленной на Украину техники примерно на три миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.Как отметили источники, ошибка произошла при присвоении более высокой стоимости вооружению, взятому из американских запасов и затем отправленному на Украину. Уточняется, что Пентагон переоценил оборудование примерно на три миллиарда долларов.По данным источников, конгресс сегодня уведомят о корректировке бухгалтерского учета. Это может привести к тому, что на Украину дополнительно отправят оружие, резюмируется в статье.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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министерство обороны сша, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон
СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники

Reuters: Пентагон завысил цену отправленной Украине техники США на три миллиарда долларов

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон завысил цену отправленной на Украину техники примерно на три миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.
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Как отметили источники, ошибка произошла при присвоении более высокой стоимости вооружению, взятому из американских запасов и затем отправленному на Украину. Уточняется, что Пентагон переоценил оборудование примерно на три миллиарда долларов.
По данным источников, конгресс сегодня уведомят о корректировке бухгалтерского учета. Это может привести к тому, что на Украину дополнительно отправят оружие, резюмируется в статье.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОПентагон
 
 
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