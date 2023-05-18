https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html

СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники

СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники

Пентагон завысил цену отправленной на Украину техники примерно на три миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:03

2023-05-18T19:03

2023-05-18T19:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

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сша

сергей лавров

нато

пентагон

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон завысил цену отправленной на Украину техники примерно на три миллиарда долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.Как отметили источники, ошибка произошла при присвоении более высокой стоимости вооружению, взятому из американских запасов и затем отправленному на Украину. Уточняется, что Пентагон переоценил оборудование примерно на три миллиарда долларов.По данным источников, конгресс сегодня уведомят о корректировке бухгалтерского учета. Это может привести к тому, что на Украину дополнительно отправят оружие, резюмируется в статье.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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министерство обороны сша, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон