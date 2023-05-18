https://ria.ru/20230518/pavodok-1872527854.html

Глава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки обстановки после паводка

Глава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки обстановки после паводка - РИА Новости, 18.05.2023

Глава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки обстановки после паводка

Глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить паводковую обстановку в регионе, а также проконтролировать оказание... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:42

2023-05-18T04:42

2023-05-18T04:42

катангский район

иркутская область

киренск

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить паводковую обстановку в регионе, а также проконтролировать оказание поддержки пострадавшему населению, передает корреспондент РИА Новости. Министр совершит облет одного из пострадавших поселков в нескольких километрах от города Киренск, а также пообщается с местными жителями. Тем временем, спасатели оказывают в Иркутской области необходимую помощь населению, доставляют воду и питание. В готовности также авиация и пункты временного размещения. Несколько населенных пунктов Иркутской области в среду оказались в зоне затопления. В настоящее время обстановка стабилизируется. По информации регионального главка МЧС, в регионе в ближайшее время ожидается спад воды. Уровень воды рек в районе сел Подволошино, Токма, Бур и Ика ниже критических отметок, в районе сел Преображенка, Непа и Ерёма - выше. В понедельник в селах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерёма, Непаи в деревне Бур Катангского района были затоплены 179 участков и 138 жилых домов, где проживают 289 человек. Ранее сообщалось, что в населенных пунктах, попавших в зону паводка на реках в Катангском районе, проводится оценка ущерба, идет подготовка документации для выплат пострадавшим, которые предусмотрены в региональном бюджете. С 8 мая в Катангском районе в связи с осложнением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html

https://ria.ru/20230517/pavodki-1872284618.html

катангский район

иркутская область

киренск

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катангский район, иркутская область, киренск, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)