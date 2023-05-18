https://ria.ru/20230518/otpusk-1872569785.html

Названы страны, где дешевле всего отдохнуть на море в конце мая

Названы страны, где дешевле всего отдохнуть на море в конце мая - РИА Новости, 18.05.2023

Названы страны, где дешевле всего отдохнуть на море в конце мая

Дешевле всего отдых на теплом море в конце мая обойдется в Крыму, но хорошие предложения есть также в Сочи и Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:32

2023-05-18T11:32

2023-05-18T11:32

туризм

новости - туризм

турция

сочи

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

отдых на море

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дешевле всего отдых на теплом море в конце мая обойдется в Крыму, но хорошие предложения есть также в Сочи и Турции, сообщает АТОР.Эксперты проанализировали минимальные и средние цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в конце мая 2023 года и спрос на них. В лидерах оказалась Турция, которая благодаря снижению цен нарастила свою долю в продажах: 58 процентов в конце мая. Далее идут Египет (19 процентов), Россия (11 процентов), ОАЭ (10 процентов) и Куба (4 процента).Самый дешевый тур в Турцию вечером 17 мая апреля с вылетом 19-25 мая можно было купить за 57,5 тысячи рублей на двоих (отель “три звезды”, с завтраками). Самая дешевая Анталья на "все включено" (10 ночей на двоих) – 101,8 тысячи рублей.Самые недорогие варианты десятидневного отдыха в конце мая – в Крыму: всего 13 954 рубля на двоих за 10 ночей с завтраками, но без трансфера. Далее идут туры в Сочи, Абхазию и Геленджик. Их с учетом стоимости перелета и трансфера предлагают за 45-50 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с завтраками..Из зарубежных направлений с теплым морем в конце мая лидирует по ценовой доступности Кипр: тур сюда в "двушку" с завтраками можно купить минимум за 70,3 тысячи рублей на двоих. Правда, лететь придется через Кувейт.Далее идут традиционно дешевеющие летом ОАЭ и Бахрейн (минимум 82-85 тысячи рублей на двоих), Египет (более 95 тысяч рублей на двоих за самый бюджетный турпакет на 10 дней).Греция (отель три звезды на завтраках со стыковками) и Турция (пять звезд на "все включено" стоят примерно одинаково – около 100 тысяч рублей с перелетом на 10 ночей на двоих.Минимум за 118-130 тысяч рублей за двоих на 10 ночей в конце мая можно улететь на Шри-Ланку, в Гоа и Катар, от 150 тысяч рублей – в Таиланд и на Кубу (последняя чуть дороже, но там "все включено"). Мальдивы и Сейшелы бюджетными на назовешь: от 200 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230518/chernogoriya-1872559820.html

турция

сочи

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новости - туризм, турция, сочи, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых на море, туризм