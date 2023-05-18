https://ria.ru/20230518/operatory-1872641844.html

В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников

В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников - РИА Новости, 18.05.2023

В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников

Добровольцы и мобилизованные, в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторов сложных беспилотников,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:37

2023-05-18T14:37

2023-05-18T14:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир жога

волноваха

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Добровольцы и мобилизованные, в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторов сложных беспилотников, сообщил журналистам инструктор по работе с дронами с позывным "Крест". По его словам, геймеры показывают хороший прогресс в освоении дронов FPV (First Person View, "вид от первого лица"). Беспилотники этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "Геймеры лучше "летают", это факт. У нас было мероприятие на годовщину памяти (погибшего в Волновахе командира батальона "Спарта") Владимира Жоги, к нам приехали курсанты. И мы посадили их не за обычные дроны, а за FPV. Если мне надо недели две, чтобы понять тему, им достаточно одного дня. А через две недели они уже "летают" как взрослые. <…> Когда "нулевой" человек сразу начинает хорошо "летать", я спрашиваю: "Уже "летал" где-то?". А он говорит: "Нет, просто в компьютерные игры на джойстике играл", - рассказал инструктор. Он выразил уверенность, что, если внушать геймерам их полезность для военной службы посредством социальной рекламы, можно привлечь больше добровольцев из этой среды. "У нас же есть баннеры, ролики с призывом на контрактную службу - надо делать такие же для геймеров", - сказал военный.

https://ria.ru/20230421/vagner-1866787378.html

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россия, украина, владимир жога, волноваха