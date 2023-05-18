https://ria.ru/20230518/operatory-1872641844.html
В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников
В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников - РИА Новости, 18.05.2023
В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников
Добровольцы и мобилизованные, в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторов сложных беспилотников,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:37
2023-05-18T14:37
2023-05-18T14:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир жога
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_0:95:3171:1879_1920x0_80_0_0_02c94c1e97fa129472c62ec1121f3a5f.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Добровольцы и мобилизованные, в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторов сложных беспилотников, сообщил журналистам инструктор по работе с дронами с позывным "Крест". По его словам, геймеры показывают хороший прогресс в освоении дронов FPV (First Person View, "вид от первого лица"). Беспилотники этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "Геймеры лучше "летают", это факт. У нас было мероприятие на годовщину памяти (погибшего в Волновахе командира батальона "Спарта") Владимира Жоги, к нам приехали курсанты. И мы посадили их не за обычные дроны, а за FPV. Если мне надо недели две, чтобы понять тему, им достаточно одного дня. А через две недели они уже "летают" как взрослые. <…> Когда "нулевой" человек сразу начинает хорошо "летать", я спрашиваю: "Уже "летал" где-то?". А он говорит: "Нет, просто в компьютерные игры на джойстике играл", - рассказал инструктор. Он выразил уверенность, что, если внушать геймерам их полезность для военной службы посредством социальной рекламы, можно привлечь больше добровольцев из этой среды. "У нас же есть баннеры, ролики с призывом на контрактную службу - надо делать такие же для геймеров", - сказал военный.
https://ria.ru/20230421/vagner-1866787378.html
россия
украина
волноваха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_9c5de6ab12bfe4b8dfe32abe3e7c661a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир жога, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Жога, Волноваха
В ДНР рассказали, из кого получаются лучшие операторы беспилотников
Инструктор с позывным "Крест": лучшие операторы беспилотников получаются из геймеров
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Добровольцы и мобилизованные, в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторов сложных беспилотников, сообщил журналистам инструктор по работе с дронами с позывным "Крест".
По его словам, геймеры показывают хороший прогресс в освоении дронов FPV (First Person View, "вид от первого лица"). Беспилотники этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков.
"Геймеры лучше "летают", это факт. У нас было мероприятие на годовщину памяти (погибшего в Волновахе
командира батальона "Спарта") Владимира Жоги
, к нам приехали курсанты. И мы посадили их не за обычные дроны, а за FPV. Если мне надо недели две, чтобы понять тему, им достаточно одного дня. А через две недели они уже "летают" как взрослые. <…> Когда "нулевой" человек сразу начинает хорошо "летать", я спрашиваю: "Уже "летал" где-то?". А он говорит: "Нет, просто в компьютерные игры на джойстике играл", - рассказал инструктор.
Он выразил уверенность, что, если внушать геймерам их полезность для военной службы посредством социальной рекламы, можно привлечь больше добровольцев из этой среды. "У нас же есть баннеры, ролики с призывом на контрактную службу - надо делать такие же для геймеров", - сказал военный.
Оператор дрона из группы "Вагнер" рассказал, почему проще работать ночью