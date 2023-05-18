https://ria.ru/20230518/oon-1872531021.html

Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта - РИА Новости, 18.05.2023

Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:24

2023-05-18T06:24

2023-05-18T06:24

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АШХАБАД, 18 мая - РИА Новости. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём устойчивого транспорта, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами. Газета отмечает символичность выбора даты Всемирного дня устойчивого транспорта – 26 ноября. Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде была проведена первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. Также издание подчеркивает, что при принятии Резолюции "Всемирный день устойчивого транспорта" Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе. Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта, развитие экологичного транспорта и т.д. В 2018 году Генассамблея ООН по инициативе Туркмении объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.

https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810282069.html

https://ria.ru/20230502/ssha-1869044956.html

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ашхабад

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