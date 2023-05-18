https://ria.ru/20230518/oon-1872531021.html
Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта - РИА Новости, 18.05.2023
Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:24
2023-05-18T06:24
2023-05-18T06:24
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АШХАБАД, 18 мая - РИА Новости. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём устойчивого транспорта, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами. Газета отмечает символичность выбора даты Всемирного дня устойчивого транспорта – 26 ноября. Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде была проведена первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. Также издание подчеркивает, что при принятии Резолюции "Всемирный день устойчивого транспорта" Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе. Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта, развитие экологичного транспорта и т.д. В 2018 году Генассамблея ООН по инициативе Туркмении объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.
https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810282069.html
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туркмения, ашхабад, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Туркмения, Ашхабад, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
Генассамблея ООН по инициативе Туркмении учредила Всемирный день устойчивого транспорта
АШХАБАД, 18 мая - РИА Новости.
На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём устойчивого транспорта, сообщает
в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами.
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Газета отмечает символичность выбора даты Всемирного дня устойчивого транспорта – 26 ноября. Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде
была проведена первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.
Также издание подчеркивает, что при принятии Резолюции "Всемирный день устойчивого транспорта" Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе.
Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта, развитие экологичного транспорта и т.д.
В 2018 году Генассамблея ООН по инициативе Туркмении объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.
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