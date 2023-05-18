https://ria.ru/20230518/odkb-1872566395.html

Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга

Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга - РИА Новости, 18.05.2023

Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга

Странам ОДКБ надо "держаться друг друга", другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:00

2023-05-18T11:00

2023-05-18T12:43

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Странам ОДКБ надо "держаться друг друга", другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ."Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба."Уверен, что девиз белорусского председательства "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ, Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности", - сказал белорусский лидер.Глава белорусского государства констатировал, что целый ряд стран на постсоветском пространстве сталкивается с разного рода проблемами и вызовами. "Но мы как-то собирались вместе, обсуждали проблемы. А порой предпринимали серьезные действия для того, чтобы как-то успокоить ситуацию в той или иной точке постсоветского пространства. Это дорогого стоит. Нас пытаются развести. Я как человек опытный хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам", - сказал Лукашенко.Он привел пример, что если Таджикистану выгодно торговать своими высококачественными овощами и фруктами, то это надо делать. "А если Грузии выгодно летать в Москву, а Москве - в Тбилиси, то в этом тоже нет ничего плохого", - заметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко