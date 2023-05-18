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Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга - РИА Новости, 18.05.2023
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11:00 18.05.2023 (обновлено: 12:43 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/odkb-1872566395.html
Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга
Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга - РИА Новости, 18.05.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга
Странам ОДКБ надо "держаться друг друга", другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:00
2023-05-18T12:43
в мире
одкб
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Странам ОДКБ надо "держаться друг друга", другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ."Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба."Уверен, что девиз белорусского председательства "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ, Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности", - сказал белорусский лидер.Глава белорусского государства констатировал, что целый ряд стран на постсоветском пространстве сталкивается с разного рода проблемами и вызовами. "Но мы как-то собирались вместе, обсуждали проблемы. А порой предпринимали серьезные действия для того, чтобы как-то успокоить ситуацию в той или иной точке постсоветского пространства. Это дорогого стоит. Нас пытаются развести. Я как человек опытный хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам", - сказал Лукашенко.Он привел пример, что если Таджикистану выгодно торговать своими высококачественными овощами и фруктами, то это надо делать. "А если Грузии выгодно летать в Москву, а Москве - в Тбилиси, то в этом тоже нет ничего плохого", - заметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html
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в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко
В мире, ОДКБ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал страны ОДКБ держаться друг друга

Лукашенко: странам ОДКБ надо держаться друг друга, иначе они утратят суверенитет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Странам ОДКБ надо "держаться друг друга", другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
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"Уверен, что девиз белорусского председательства "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ, Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности", - сказал белорусский лидер.
Глава белорусского государства констатировал, что целый ряд стран на постсоветском пространстве сталкивается с разного рода проблемами и вызовами. "Но мы как-то собирались вместе, обсуждали проблемы. А порой предпринимали серьезные действия для того, чтобы как-то успокоить ситуацию в той или иной точке постсоветского пространства. Это дорогого стоит. Нас пытаются развести. Я как человек опытный хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам", - сказал Лукашенко.
Он привел пример, что если Таджикистану выгодно торговать своими высококачественными овощами и фруктами, то это надо делать. "А если Грузии выгодно летать в Москву, а Москве - в Тбилиси, то в этом тоже нет ничего плохого", - заметил президент Белоруссии.
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В миреОДКББелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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