https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html

У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски

У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски - РИА Новости, 18.05.2023

У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски

Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:14

2023-05-18T09:14

2023-05-18T09:14

происшествия

россия

илья пономарев

михаил лобанов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ. "В настоящее время сразу в нескольких регионах проводятся обыски у соратников Пономарева*. В частности, речь идёт об экс-мундепе Москвы Галине Фильченко и доценте МГУ Михаиле Лобанове", - сказал собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, илья пономарев, михаил лобанов