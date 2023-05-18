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У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски - РИА Новости, 18.05.2023
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09:14 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски - РИА Новости, 18.05.2023
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски
Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:14
2023-05-18T09:14
происшествия
россия
илья пономарев
михаил лобанов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ. "В настоящее время сразу в нескольких регионах проводятся обыски у соратников Пономарева*. В частности, речь идёт об экс-мундепе Москвы Галине Фильченко и доценте МГУ Михаиле Лобанове", - сказал собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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происшествия, россия, илья пономарев, михаил лобанов
Происшествия, Россия, Илья Пономарев, Михаил Лобанов
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски

У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева Фильченко и Лобанова провели обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
"В настоящее время сразу в нескольких регионах проводятся обыски у соратников Пономарева*. В частности, речь идёт об экс-мундепе Москвы Галине Фильченко и доценте МГУ Михаиле Лобанове", - сказал собеседник агентства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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