https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски - РИА Новости, 18.05.2023
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски
Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:14
2023-05-18T09:14
2023-05-18T09:14
происшествия
россия
илья пономарев
михаил лобанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Силовики проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ. "В настоящее время сразу в нескольких регионах проводятся обыски у соратников Пономарева*. В частности, речь идёт об экс-мундепе Москвы Галине Фильченко и доценте МГУ Михаиле Лобанове", - сказал собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илья пономарев, михаил лобанов
Происшествия, Россия, Илья Пономарев, Михаил Лобанов
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева* провели обыски
У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева Фильченко и Лобанова провели обыски