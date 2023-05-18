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Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска в 13.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:16
2023-05-18T14:16
2023-05-18T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волноваха
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, волноваха, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Украина, СЦКК
Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе