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Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО

Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО

Украинские войска в 13.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:16

2023-05-18T14:16

2023-05-18T14:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волноваха

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волноваха

украина

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донецкая народная республика, волноваха, украина, сцкк