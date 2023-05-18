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Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:29 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872517992.html
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:29
2023-05-18T01:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 368 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Благодатное, Владимировка.
https://ria.ru/20230517/gladkov-1872487044.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.
Всего было выпущено 368 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Благодатное, Владимировка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловка
 
 
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