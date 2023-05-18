https://ria.ru/20230518/obstrel-1872517992.html

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T01:29

2023-05-18T01:29

2023-05-18T01:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 368 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Благодатное, Владимировка.

https://ria.ru/20230517/gladkov-1872487044.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка