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В Туле обсудят трансформацию педагогического образования страны

В Туле обсудят трансформацию педагогического образования страны - РИА Новости, 18.05.2023

В Туле обсудят трансформацию педагогического образования страны

Обучение современных школьников и подготовку учителя будущей школы обсудят участники международной научно-методической конференции "Новая дидактика и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:00

2023-05-18T13:00

2023-05-18T14:28

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обучение современных школьников и подготовку учителя будущей школы обсудят участники международной научно-методической конференции "Новая дидактика и трансформация педагогического образования", стартовавшей 18 мая на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Конференция объединит магистрантов, аспирантов, стажеров, молодых ученых, преподавателей вузов и колледжей, руководителей школ и учреждений дополнительного образования из России, а также опытных методистов из Республики Беларусь и Боснии и Герцеговины.В этом году круглые столы и работа секций посвящены различным направлениям одноимённого стратегического проекта "Новая дидактика и трансформация педагогического образования" программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которую реализует ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Развитие этого стратпроекта позволит сформировать новую образовательную среду Тульской области через взаимодействие вуза со школами, СПО, органами управления образованием и методическими службами. Команда вуза в консорциуме с Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки Тульской области разрабатывает авторские методики, алгоритмы и механизмы для создания единой системы подготовки и сопровождения педагогических кадров на протяжении всей жизни: от обучения школьников в профильных классах до методического сопровождения опытных педагогов и помощи в корректировании карьерной траектории."Сегодня наш университет обладает большими ресурсами для научно-методического, проектного сопровождения развития региональной системы образования. Наполнение единой региональной образовательной среды в области подготовки педагогических кадров новыми научными достижениями, передовыми педагогическими технологиями, тиражирование лучших образовательных практик очень важны сегодня, когда перед нами стоит задача по подготовке и обеспечению непрерывного профессионального развития учителя будущего. Учителя, который грамотно и системно будут решать приоритетные национальные задачи в сфере образования и воспитания, способствовать повышению качества российского образования", – отметила руководитель стратегического проекта "Новая дидактика и трансформация педагогического образования" Алевтина Шевелева.О первом этапе этой образовательной системы – подготовке школьников – расскажут на секции "Научно-методическое сопровождение профильных классов".Важным блоком для обсуждения станет реализация регионального проекта "ПРОвуз". Этот проект нацелен на развитие системы профильного образования на уровне старшей школы в общеобразовательных организациях Тульской области, которая обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения старшеклассников, а также создает условия для их профориентации. Уникальность проекта заключается в формировании единого образовательного пространства в регионе, отвечающего вызовам социально-экономического развития Тульской области. Программа подразумевает обучение старшеклассников в профильных классах по программам, разработанным профессорско-преподавательским составом университета, а также знакомство со структурой вуза в ходе "факультетских дней" и экскурсий.С 1 сентября 2023 года во всех школах региона начнется реализации регионального историко-культурного стандарта, разработанного ТГПУ им. Л.Н. Толстого во взаимодействии с Тульским отделением Российского исторического общества. Кроме того, школы получат рекомендации университета по формированию программы курса внеурочной деятельности, связанной с профориентацией, и по включению в него авторских образовательно-досуговых программ университетаЗначительный блок вопросов, которые будут обсуждаться в рамках конференции, посвящен обновлению содержания и новым механизмам оценки качества высшего образования. Темой одного из секционных заседаний станет внедрение нового механизма оценки студентов и выпускников педагогического направления – демонстрационного (профессионального) экзамена. Профессорско-преподавательский состав университета активно разрабатывает инструментарий, методики, оценочные средства для проведения такого практикоориентированного экзамена и в качестве промежуточной аттестации студентов – будущих педагогов, и на этапе их итоговой аттестации. Важным при таком оценивании является вовлечение в него педагогов-практиков – будущих работодателей. Это могут быть руководители и педагогические работники школ, работники методических служб регионального, муниципального и институционального уровня.Отдельная дискуссия будет посвящена формированию единого пространства в сфере технологического образования, включающего в себя Технопарк универсальных педагогических компетенций, Предпринимательскую Точку кипения и лабораторию проектного мышления. В секционном заседании примут участие учреждения Тульской области, на базе которых созданы ИТ-кубы, кванториумы и детские технопарки.Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого не только активно изменяет образовательную среду региона. При внедрении и апробации новых направлений стратегического проекта "Новая дидактика и трансформация педагогического образования" большое внимание уделяется возможности тиражирования практик и внедрения их в других субъектах Российской Федерации. Отдельным пунктом повестки станет внедрение практик в другие субъекты России и государства. Работа одной из секций будет направлена на обмен научно-методическим опытом в области организации деятельности центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, обсуждение подходов к организации открытого образования для иностранных граждан в России и за рубежом.Конференция продлится до 23 мая. За это время между ее участниками состоится обмен успешными практиками цифровой трансформации образовательной организации, выработка участниками конференции единого подхода для решения типовых задач цифровизации образовательной деятельности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование