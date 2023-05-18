Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой
Представлявшийся бойцом "Вагнера" Медведев заявил, что хочет вернуться домой из Норвегии
Осло. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова приводит агентство Reuters из одного из пяти видеороликов, опубликованных на его YouTube-канале девять-десять часов назад.
Канал не верифицирован, на него подписан один человек.
"Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы (они. — Прим. ред.) оказали содействие в моем возвращении", — сказал Медведев.
Он отметил, что лично принял такое решение, но не без "внешних факторов". Медведев добавил, что хотел оставить позади "политику", но не получилось, а также вспомнил русскую пословицу "где родился, там и пригодился".
Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо драки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда сотрудники везли его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.
Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.