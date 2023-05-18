https://ria.ru/20230518/norvegiya-1872560235.html

Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой

Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой - РИА Новости, 18.05.2023

Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой

Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:44

2023-05-18T10:44

2023-05-18T15:22

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норвегия

россия

осло

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова приводит агентство Reuters из одного из пяти видеороликов, опубликованных на его YouTube-канале девять-десять часов назад. Канал не верифицирован, на него подписан один человек."Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы (они. — Прим. ред.) оказали содействие в моем возвращении", — сказал Медведев. Он отметил, что лично принял такое решение, но не без "внешних факторов". Медведев добавил, что хотел оставить позади "политику", но не получилось, а также вспомнил русскую пословицу "где родился, там и пригодился". Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо драки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда сотрудники везли его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло. Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html

https://ria.ru/20221115/kuvalda-1831564879.html

норвегия

россия

осло

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, россия, осло, чвк "вагнер"