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Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой - РИА Новости, 18.05.2023
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10:44 18.05.2023 (обновлено: 15:22 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/norvegiya-1872560235.html
Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой
Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой - РИА Новости, 18.05.2023
Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой
Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:44
2023-05-18T15:22
в мире
норвегия
россия
осло
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова приводит агентство Reuters из одного из пяти видеороликов, опубликованных на его YouTube-канале девять-десять часов назад. Канал не верифицирован, на него подписан один человек."Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы (они. — Прим. ред.) оказали содействие в моем возвращении", — сказал Медведев. Он отметил, что лично принял такое решение, но не без "внешних факторов". Медведев добавил, что хотел оставить позади "политику", но не получилось, а также вспомнил русскую пословицу "где родился, там и пригодился". Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо драки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда сотрудники везли его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло. Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.
https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html
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в мире, норвегия, россия, осло, чвк "вагнер"
В мире, Норвегия, Россия, Осло, ЧВК "Вагнер"
Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин хочет вернуться домой

Представлявшийся бойцом "Вагнера" Медведев заявил, что хочет вернуться домой из Норвегии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что хочет вернуться в Россию, его слова приводит агентство Reuters из одного из пяти видеороликов, опубликованных на его YouTube-канале девять-десять часов назад.
Канал не верифицирован, на него подписан один человек.
"Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы (они. — Прим. ред.) оказали содействие в моем возвращении", — сказал Медведев.
Он отметил, что лично принял такое решение, но не без "внешних факторов". Медведев добавил, что хотел оставить позади "политику", но не получилось, а также вспомнил русскую пословицу "где родился, там и пригодился".
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Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо драки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда сотрудники везли его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.
Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.
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