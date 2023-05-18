https://ria.ru/20230518/nexta-1872659889.html

Приговор создателям телеграм-канала NEXTA вступил в силу

Приговор создателям телеграм-канала NEXTA вступил в силу - РИА Новости, 18.05.2023

Приговор создателям телеграм-канала NEXTA вступил в силу

Приговор по делу организаторов Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:38

2023-05-18T15:38

2023-05-18T15:38

в мире

белоруссия

роман протасевич

минский областной суд

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Приговор по делу организаторов Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика вступил в силу, сообщает Sputnik-Белоруссия со ссылкой на Минский областной суд. "Приговор по делу Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу", - передает агентство. Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, заочно Путило – на 20 лет, заочно Рудика – на 19 лет. Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, экс-главного редактора Романа Протасевича и экс-редактора Яна Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, заочно были заключены под стражу. Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Суд признал виновными обвиняемых в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика - также в заговоре с целью захвата власти, в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило - еще и в руководстве террористической организацией. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA.

https://ria.ru/20230502/sapega-1869109497.html

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, роман протасевич, минский областной суд, задержание основателя telegram-канала nexta