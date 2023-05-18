https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html

В офисе Зеленского признались в ненависти к России

В офисе Зеленского признались в ненависти к России - РИА Новости, 18.05.2023

В офисе Зеленского признались в ненависти к России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:52

2023-05-18T10:52

2023-05-18T15:10

в мире

россия

украина

киев

михаил подоляк

стефан дюжаррик

совет безопасности оон

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически"."Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически", — написал Подоляк в Twitter, комментируя сообщение постпредства России при ООН. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, стефан дюжаррик, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский