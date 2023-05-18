Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского признались в ненависти к России - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 18.05.2023 (обновлено: 15:10 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html
В офисе Зеленского признались в ненависти к России
В офисе Зеленского признались в ненависти к России - РИА Новости, 18.05.2023
В офисе Зеленского признались в ненависти к России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:52
2023-05-18T15:10
в мире
россия
украина
киев
михаил подоляк
стефан дюжаррик
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_33f3b54bae728bc8c32cf5f686d1272a.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически"."Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически", — написал Подоляк в Twitter, комментируя сообщение постпредства России при ООН. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.
https://ria.ru/20230518/patriot-1872550724.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_131fd8b7bb5db18575bbaa186757a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, стефан дюжаррик, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Стефан Дюжаррик, Совет Безопасности ООН, ООН, Владимир Зеленский
В офисе Зеленского признались в ненависти к России

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о ненависти Украины к России

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
"Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически", — написал Подоляк в Twitter, комментируя сообщение постпредства России при ООН.
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов
Вчера, 09:58
 
В миреРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНООНВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала