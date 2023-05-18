https://ria.ru/20230518/neft-1872576690.html

В Евросоюзе признали, что Индию невозможно отрезать от российской нефти

В Евросоюзе признали, что Индию невозможно отрезать от российской нефти - РИА Новости, 18.05.2023

В Евросоюзе признали, что Индию невозможно отрезать от российской нефти

В ЕС не считают реалистичной задачу "отрезать Индию от российской нефти", основной целью прошлых и предстоящих мер является ограничение российских нефтяных... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:37

2023-05-18T11:37

2023-05-18T12:11

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. В ЕС не считают реалистичной задачу "отрезать Индию от российской нефти", основной целью прошлых и предстоящих мер является ограничение российских нефтяных доходов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли обсуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти. О возможности таких санкций в интервью газете Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. Он уверен, что это, "безусловно, является обходом санкций и страны-члены (ЕС) должны принять меры. Боррель подчеркнул, что любой механизм, направленный на остановку потока российской нефти, должен реализовываться странами союза на национальном уровне. Тем самым он предположил, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по мнению стран-членов, получено из российской нефти. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере ста долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для некоторых стран из санкций сделали исключения. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В России указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, индия, евросоюз, нефть, европа, в мире