Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений ВСУ
Небензя: Запад, передающий оружие Киеву, является соучастником военных преступлений ВСУ
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны Запада, поставляющие вооружения Киеву, являются соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов", - сказал Небензя.
Он напомнил о словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил – "чтобы покончить с войной немедленно, необходимо прекратить оказывать военную помощь Украине, и Украине придется сдаться через несколько дней. Все, война окончена".
"Разоткровенничался на этот счет и британский министр обороны Бен Уоллес, который заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира", - указал постпред.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".