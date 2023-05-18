https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872779145.html

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений ВСУ

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений ВСУ

Страны Запада, поставляющие вооружения Киеву, являются соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:00

2023-05-18T23:00

2023-05-18T23:00

в мире

украина

россия

киев

василий небензя

сергей лавров

жозеп боррель

вооруженные силы украины

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ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны Запада, поставляющие вооружения Киеву, являются соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он напомнил о словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил – "чтобы покончить с войной немедленно, необходимо прекратить оказывать военную помощь Украине, и Украине придется сдаться через несколько дней. Все, война окончена". "Разоткровенничался на этот счет и британский министр обороны Бен Уоллес, который заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира", - указал постпред. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230226/nato-1854376886.html

https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872776888.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, василий небензя, сергей лавров, жозеп боррель, вооруженные силы украины, нато, оон