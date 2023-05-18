https://ria.ru/20230518/ndfl-1872671888.html

Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно, составит 13/15 процентов

Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно, составит 13/15 процентов - РИА Новости, 18.05.2023

Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно, составит 13/15 процентов

Ставка налога на доходы физических лиц для удаленных сотрудников будет единой — 13/15%, независимо от того, является ли он российским налоговым резидентом или... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:20

2023-05-18T16:20

2023-05-18T17:02

экономика

россия

алексей сазанов

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ставка налога на доходы физических лиц для удаленных сотрудников будет единой — 13/15%, независимо от того, является ли он российским налоговым резидентом или нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, комментарий которого опубликовал Минфин на своем сайте.В материалах ведомства речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в конце апреля, но проект почти сразу же отозвали для доработки. Замминистра пояснил что сейчас если налогоплательщик работает с российской организацией, то она является налоговым агентом и должна определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Если же сотрудник работает удаленно, то компании сложно проверить его резидентство. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила и установить единую ставку налога.Когда российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет, и платить налоги по такой же ставке — 13/15%. Если этого не происходит, налогоплательщик должен самостоятельно подать декларацию.В минувшем году Минфин предлагал закрепить обязанность сотрудников российских компаний, работающих из-за рубежа, платить налоги в России. Ведомство объяснило это необходимостью исключить практику неуплаты НДФЛ с выплат удаленным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки налога: должна ли она быть как для российских резидентов — 13% или 15% (по ставке 15% облагается доход физлица сверх пяти миллионов рублей в год), либо как для нерезидентов — 30%.

https://ria.ru/20230220/udalenka-1853290767.html

https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, алексей сазанов