Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно, составит 13/15 процентов
Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ для работающих из-за рубежа на уровне 13%
© Pixabay / picjumbo_comДевушка с ноутбуком
© Pixabay / picjumbo_com
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ставка налога на доходы физических лиц для удаленных сотрудников будет единой — 13/15%, независимо от того, является ли он российским налоговым резидентом или нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, комментарий которого опубликовал Минфин на своем сайте.
В материалах ведомства речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в конце апреля, но проект почти сразу же отозвали для доработки.
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"Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта", — сказал Сазанов.
Замминистра пояснил что сейчас если налогоплательщик работает с российской организацией, то она является налоговым агентом и должна определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Если же сотрудник работает удаленно, то компании сложно проверить его резидентство. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила и установить единую ставку налога.
Когда российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет, и платить налоги по такой же ставке — 13/15%. Если этого не происходит, налогоплательщик должен самостоятельно подать декларацию.
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"Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений нормы продолжат действовать)", — уточнил замминистра.
В минувшем году Минфин предлагал закрепить обязанность сотрудников российских компаний, работающих из-за рубежа, платить налоги в России. Ведомство объяснило это необходимостью исключить практику неуплаты НДФЛ с выплат удаленным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки налога: должна ли она быть как для российских резидентов — 13% или 15% (по ставке 15% облагается доход физлица сверх пяти миллионов рублей в год), либо как для нерезидентов — 30%.