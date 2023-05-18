В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО
TAC: США опасаются риска затяжного конфликта с Россией при принятии Украины в НАТО
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с Россией, написал обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.
Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию, чтобы попасть в длинный список стран — союзников Штатов на предстоящем саммите альянса, что, по его словам, “станет своевременным сигналом”. В то же время члены НАТО расходятся во мнениях по этому вопросу, причем Вашингтон и Берлин отвергают требования о немедленных действиях.
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"Заявку Киева поддерживают несчастные и беспомощные иждивенцы США. Например, президент Эстонии Алар Карис. Кроме того, страны Восточной Европы пытаются заставить Вашингтон изменить свою политику по членству Украины в преддверии саммита", — указал Бендоу.
При этом он отметил, что, хотя Польша и страны Балтии настаивают на все более серьезной поддержке Киева со стороны союзников, они не осмеливаются активно вмешиваться в конфликт без одобрения США.
"Варшава испытала такое же облегчение, как и все остальные в НАТО, когда упавшая на территорию страны ракета оказалась украинской, а не российской", — напомнил эксперт.
Издержки и риски все более затяжного конфликта с Москвой могут быть слишком велики для Америки в нынешней ситуации финансовой и политической нестабильности, поэтому Вашингтону следует разбить надежды Зеленского и поставить во главу угла мир, заключил журналист.