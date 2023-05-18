https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html

В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО

В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023

В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО

Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:45

2023-05-18T18:45

2023-05-18T20:22

в мире

владимир зеленский

нато

дуг бэндоу

сша

алар карис

эстония

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с Россией, написал обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию, чтобы попасть в длинный список стран — союзников Штатов на предстоящем саммите альянса, что, по его словам, “станет своевременным сигналом”. В то же время члены НАТО расходятся во мнениях по этому вопросу, причем Вашингтон и Берлин отвергают требования о немедленных действиях.При этом он отметил, что, хотя Польша и страны Балтии настаивают на все более серьезной поддержке Киева со стороны союзников, они не осмеливаются активно вмешиваться в конфликт без одобрения США."Варшава испытала такое же облегчение, как и все остальные в НАТО, когда упавшая на территорию страны ракета оказалась украинской, а не российской", — напомнил эксперт.Издержки и риски все более затяжного конфликта с Москвой могут быть слишком велики для Америки в нынешней ситуации финансовой и политической нестабильности, поэтому Вашингтону следует разбить надежды Зеленского и поставить во главу угла мир, заключил журналист.

https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html

https://ria.ru/20230513/rossiya-1871507445.html

сша

эстония

польша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, нато, дуг бэндоу, сша, алар карис, эстония, польша, россия, киев