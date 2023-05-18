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В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 18.05.2023 (обновлено: 20:22 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html
В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО
В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023
В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО
Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:45
2023-05-18T20:22
в мире
владимир зеленский
нато
дуг бэндоу
сша
алар карис
эстония
польша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с Россией, написал обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию, чтобы попасть в длинный список стран — союзников Штатов на предстоящем саммите альянса, что, по его словам, “станет своевременным сигналом”. В то же время члены НАТО расходятся во мнениях по этому вопросу, причем Вашингтон и Берлин отвергают требования о немедленных действиях.При этом он отметил, что, хотя Польша и страны Балтии настаивают на все более серьезной поддержке Киева со стороны союзников, они не осмеливаются активно вмешиваться в конфликт без одобрения США."Варшава испытала такое же облегчение, как и все остальные в НАТО, когда упавшая на территорию страны ракета оказалась украинской, а не российской", — напомнил эксперт.Издержки и риски все более затяжного конфликта с Москвой могут быть слишком велики для Америки в нынешней ситуации финансовой и политической нестабильности, поэтому Вашингтону следует разбить надежды Зеленского и поставить во главу угла мир, заключил журналист.
https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871507445.html
сша
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в мире, владимир зеленский, нато, дуг бэндоу, сша, алар карис, эстония, польша, россия, киев
В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Дуг Бэндоу, США, Алар Карис, Эстония, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев
В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО

TAC: США опасаются риска затяжного конфликта с Россией при принятии Украины в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вашингтон должен противостоять попыткам Киева манипулировать США и Европой с целью заставить их принять страну в НАТО и в конечном счете вступить в конфликт с Россией, написал обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.
Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию, чтобы попасть в длинный список стран — союзников Штатов на предстоящем саммите альянса, что, по его словам, “станет своевременным сигналом”. В то же время члены НАТО расходятся во мнениях по этому вопросу, причем Вашингтон и Берлин отвергают требования о немедленных действиях.
«
"Заявку Киева поддерживают несчастные и беспомощные иждивенцы США. Например, президент Эстонии Алар Карис. Кроме того, страны Восточной Европы пытаются заставить Вашингтон изменить свою политику по членству Украины в преддверии саммита", — указал Бендоу.
При этом он отметил, что, хотя Польша и страны Балтии настаивают на все более серьезной поддержке Киева со стороны союзников, они не осмеливаются активно вмешиваться в конфликт без одобрения США.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО
Вчера, 10:46
"Варшава испытала такое же облегчение, как и все остальные в НАТО, когда упавшая на территорию страны ракета оказалась украинской, а не российской", — напомнил эксперт.
Издержки и риски все более затяжного конфликта с Москвой могут быть слишком велики для Америки в нынешней ситуации финансовой и политической нестабильности, поэтому Вашингтону следует разбить надежды Зеленского и поставить во главу угла мир, заключил журналист.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийНАТОДуг БэндоуСШААлар КарисЭстонияПольшаРоссияКиев
 
 
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