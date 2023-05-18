https://ria.ru/20230518/naselenie-1872782593.html

В США заявили о резком падении населения Украины

В США заявили о резком падении населения Украины - РИА Новости, 18.05.2023

В США заявили о резком падении населения Украины

Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:33

2023-05-18T23:33

2023-05-18T23:40

политика

украина

европа

пентагон

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Он отметил, что моральный дух многих жителей страны находится на очень низком уровне, поэтому они предпочитают уезжать на Запад."Они больше не вернутся обратно", — убежден Макгрегор.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев.

https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

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политика, украина, европа, пентагон, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев