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В США заявили о резком падении населения Украины
В США заявили о резком падении населения Украины - РИА Новости, 18.05.2023
В США заявили о резком падении населения Украины
Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:33
2023-05-18T23:33
2023-05-18T23:40
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Он отметил, что моральный дух многих жителей страны находится на очень низком уровне, поэтому они предпочитают уезжать на Запад."Они больше не вернутся обратно", — убежден Макгрегор.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев.
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политика, украина, европа, пентагон, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Политика, Украина, Европа, Пентагон, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
В США заявили о резком падении населения Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: численность населения Украины упала ниже 20 миллионов