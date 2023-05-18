Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о резком падении населения Украины - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 18.05.2023 (обновлено: 23:40 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/naselenie-1872782593.html
В США заявили о резком падении населения Украины
В США заявили о резком падении населения Украины - РИА Новости, 18.05.2023
В США заявили о резком падении населения Украины
Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:33
2023-05-18T23:40
политика
украина
европа
пентагон
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Он отметил, что моральный дух многих жителей страны находится на очень низком уровне, поэтому они предпочитают уезжать на Запад."Они больше не вернутся обратно", — убежден Макгрегор.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, европа, пентагон, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Политика, Украина, Европа, Пентагон, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
В США заявили о резком падении населения Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: численность населения Украины упала ниже 20 миллионов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Численность населения Украины упала ниже 20 миллионов человек и продолжает сокращаться, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Вчера я получил доказательства того, что на Украине осталось менее 20 миллионов человек", — сказал офицер.
Он отметил, что моральный дух многих жителей страны находится на очень низком уровне, поэтому они предпочитают уезжать на Запад.
"Они больше не вернутся обратно", — убежден Макгрегор.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России
Вчера, 14:54
 
ПолитикаУкраинаЕвропаПентагонООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала