https://ria.ru/20230518/nasams-1872701606.html

Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS

Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS - РИА Новости, 18.05.2023

Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:14

2023-05-18T17:14

2023-05-18T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

норвегия

руслан стефанчук

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. "Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро!" - написал Стефанчук в своем телеграм-канале. Он отметил, что говорил об увеличении поставок систем ПВО для Украины с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и Эйриком Ли - главой компании Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит комплексы NASAMS. В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса NASAMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, норвегия, руслан стефанчук, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр