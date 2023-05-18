https://ria.ru/20230518/nasams-1872701606.html
Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS
Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS - РИА Новости, 18.05.2023
Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:14
2023-05-18T17:14
2023-05-18T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
руслан стефанчук
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. "Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро!" - написал Стефанчук в своем телеграм-канале. Он отметил, что говорил об увеличении поставок систем ПВО для Украины с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и Эйриком Ли - главой компании Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит комплексы NASAMS. В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса NASAMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Руслан Стефанчук, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спикер Рады ожидает поставок на Украину еще большего числа систем NASAMS
Спикер Рады Стефанчук: на Украину скоро придет еще больше комплексов ПВО NASAMS