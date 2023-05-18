https://ria.ru/20230518/mylo-1872533844.html

На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию

На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию - РИА Новости, 18.05.2023

На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию

Технологический пуск линии флотации состоялся на Маломырском руднике в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:23

2023-05-18T07:23

2023-05-18T07:23

амурская область

селемджинский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Технологический пуск линии флотации состоялся на Маломырском руднике в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. Старт новой производственной линии на фабрике дали губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор группы компаний "Атлас Майнинг" Федор Кирсанов. Золотодобывающее предприятие расположено в Селемджинском районе, в 40 километрах от посёлка Стойба. Во время посещения рудника глава региона отметил, что в настоящее время ГК "Атлас Майнинг" - лидер золотодобывающей отрасли в регионе. "В настоящее время компания "Атлас Майнинг" добывает больше половины золота в регионе. Компания умеет работать с упорными рудами, объем таких руд разведан в Амурской области на несколько десятилетий вперед, что гарантирует производственную базу. Предприятие обеспечено работой на многие годы вперед. Для региона компания является не только крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, но и надежным социальным партнером. Совместно с "Атлас Майнинг" у нас реализуется целый ряд проектов. Компания помогает нам изучать и сохранять историческое наследие, а также развивать детский футбол", - сказал Орлов. Маломырское месторождение содержит преимущественно упорные руды, содержание в которых драгоценного металла невелико. Для того, чтобы извлечь из них золото, на линии флотации руду обогащают, превращая в концентрат, затем перерабатывают в автоклавной установке. Уникальной технологией обладают немногие компании в мире, ГК "Атлас Майнинг" - в их числе. Первая очередь строительства с двумя флотационными линиями на Маломыре была введена в эксплуатацию в 2018 году. Две линии позволяют переработать в концентрат 3,6 миллиона тонн руды. С развитием производства, увеличением объемов добычи руды и вовлечением в переработку смешанных руд появилась необходимость в еще одной флотационной линии, строительство которой началось в мае 2020 года. Пандемия коронавируса и логистические ограничения внесли коррективы в сроки работ по проекту, но, несмотря на все сложности, линия была подготовлена к запуску всего за три года. Третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза. "Технологический запуск третьей линии флотации позволит продлить "срок жизни" месторождения за счёт вовлечения дополнительных запасов руды с меньшими содержаниями золота. Мы продлеваем работу предприятия на долгие годы вперед, а значит, сохраняем стабильные рабочие места и возможность дальше вносить свой вклад в развитие региона, поддержку социальных проектов в Амурской области. Я надеюсь, что это не последний пуск нового производства в ближайшие три года. У нас большая перспективная программа", - отметил Кирсанов. Открытие новой производственной линии позволит трудоустроить 124 человека. Вместе с расширением производства на руднике проводится большая работа по улучшению бытовых условий для сотрудников. С начала года здесь построили два новых общежития для работников и оборудовали современный тренажерный зал.

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/proizvodstvo-1857020773.html

https://ria.ru/20220928/import-1820205189.html

амурская область

селемджинский район

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амурская область, селемджинский район, василий орлов (губернатор)