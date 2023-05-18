https://ria.ru/20230518/mylo-1872533844.html
На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию
На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию - РИА Новости, 18.05.2023
На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию
Технологический пуск линии флотации состоялся на Маломырском руднике в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:23
2023-05-18T07:23
2023-05-18T07:23
амурская область
селемджинский район
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Технологический пуск линии флотации состоялся на Маломырском руднике в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. Старт новой производственной линии на фабрике дали губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор группы компаний "Атлас Майнинг" Федор Кирсанов. Золотодобывающее предприятие расположено в Селемджинском районе, в 40 километрах от посёлка Стойба. Во время посещения рудника глава региона отметил, что в настоящее время ГК "Атлас Майнинг" - лидер золотодобывающей отрасли в регионе. "В настоящее время компания "Атлас Майнинг" добывает больше половины золота в регионе. Компания умеет работать с упорными рудами, объем таких руд разведан в Амурской области на несколько десятилетий вперед, что гарантирует производственную базу. Предприятие обеспечено работой на многие годы вперед. Для региона компания является не только крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, но и надежным социальным партнером. Совместно с "Атлас Майнинг" у нас реализуется целый ряд проектов. Компания помогает нам изучать и сохранять историческое наследие, а также развивать детский футбол", - сказал Орлов. Маломырское месторождение содержит преимущественно упорные руды, содержание в которых драгоценного металла невелико. Для того, чтобы извлечь из них золото, на линии флотации руду обогащают, превращая в концентрат, затем перерабатывают в автоклавной установке. Уникальной технологией обладают немногие компании в мире, ГК "Атлас Майнинг" - в их числе. Первая очередь строительства с двумя флотационными линиями на Маломыре была введена в эксплуатацию в 2018 году. Две линии позволяют переработать в концентрат 3,6 миллиона тонн руды. С развитием производства, увеличением объемов добычи руды и вовлечением в переработку смешанных руд появилась необходимость в еще одной флотационной линии, строительство которой началось в мае 2020 года. Пандемия коронавируса и логистические ограничения внесли коррективы в сроки работ по проекту, но, несмотря на все сложности, линия была подготовлена к запуску всего за три года. Третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза. "Технологический запуск третьей линии флотации позволит продлить "срок жизни" месторождения за счёт вовлечения дополнительных запасов руды с меньшими содержаниями золота. Мы продлеваем работу предприятия на долгие годы вперед, а значит, сохраняем стабильные рабочие места и возможность дальше вносить свой вклад в развитие региона, поддержку социальных проектов в Амурской области. Я надеюсь, что это не последний пуск нового производства в ближайшие три года. У нас большая перспективная программа", - отметил Кирсанов. Открытие новой производственной линии позволит трудоустроить 124 человека. Вместе с расширением производства на руднике проводится большая работа по улучшению бытовых условий для сотрудников. С начала года здесь построили два новых общежития для работников и оборудовали современный тренажерный зал.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/proizvodstvo-1857020773.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, селемджинский район, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Селемджинский район, Василий Орлов (губернатор)
На фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию
На приамурской фабрике Маломырского рудника запустили новую производственную линию
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Технологический пуск линии флотации состоялся на Маломырском руднике в Приамурье, сообщает правительство Амурской области.
Старт новой производственной линии на фабрике дали губернатор Амурской области Василий Орлов
и генеральный директор группы компаний "Атлас Майнинг" Федор Кирсанов. Золотодобывающее предприятие расположено в Селемджинском районе
, в 40 километрах от посёлка Стойба. Во время посещения рудника глава региона отметил, что в настоящее время ГК "Атлас Майнинг" - лидер золотодобывающей отрасли в регионе.
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"В настоящее время компания "Атлас Майнинг" добывает больше половины золота в регионе. Компания умеет работать с упорными рудами, объем таких руд разведан в Амурской области на несколько десятилетий вперед, что гарантирует производственную базу. Предприятие обеспечено работой на многие годы вперед. Для региона компания является не только крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, но и надежным социальным партнером. Совместно с "Атлас Майнинг" у нас реализуется целый ряд проектов. Компания помогает нам изучать и сохранять историческое наследие, а также развивать детский футбол", - сказал Орлов.
Маломырское месторождение содержит преимущественно упорные руды, содержание в которых драгоценного металла невелико. Для того, чтобы извлечь из них золото, на линии флотации руду обогащают, превращая в концентрат, затем перерабатывают в автоклавной установке. Уникальной технологией обладают немногие компании в мире, ГК "Атлас Майнинг" - в их числе.
Первая очередь строительства с двумя флотационными линиями на Маломыре была введена в эксплуатацию в 2018 году. Две линии позволяют переработать в концентрат 3,6 миллиона тонн руды. С развитием производства, увеличением объемов добычи руды и вовлечением в переработку смешанных руд появилась необходимость в еще одной флотационной линии, строительство которой началось в мае 2020 года. Пандемия коронавируса и логистические ограничения внесли коррективы в сроки работ по проекту, но, несмотря на все сложности, линия была подготовлена к запуску всего за три года.
Третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза.
"Технологический запуск третьей линии флотации позволит продлить "срок жизни" месторождения за счёт вовлечения дополнительных запасов руды с меньшими содержаниями золота. Мы продлеваем работу предприятия на долгие годы вперед, а значит, сохраняем стабильные рабочие места и возможность дальше вносить свой вклад в развитие региона, поддержку социальных проектов в Амурской области. Я надеюсь, что это не последний пуск нового производства в ближайшие три года. У нас большая перспективная программа", - отметил Кирсанов.
Открытие новой производственной линии позволит трудоустроить 124 человека. Вместе с расширением производства на руднике проводится большая работа по улучшению бытовых условий для сотрудников. С начала года здесь построили два новых общежития для работников и оборудовали современный тренажерный зал.
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