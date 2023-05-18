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В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Александра Македонского

В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Александра Македонского - РИА Новости, 18.05.2023

В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Александра Македонского

Археологи обнаружили клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского в ходе раскопок на городище Мирмекий, входившего в состав Боспорского царства,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:28

2023-05-18T07:28

2023-05-18T07:28

александр македонский

керчь

афины

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Археологи обнаружили клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского в ходе раскопок на городище Мирмекий, входившего в состав Боспорского царства, который расположен на территории современной Керчи в Крыму, сообщила РИА Новости директор восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Находка археологов состоялась 20 августа 2022 года, клад передан в золотую кладовую музея, его изучение продолжается. Примечательно, отметила она, что именно 20 августа 2003 года в городище был найден клад с 99 электровыми (сплав золота с серебром) монетами города Кизик (кизиками) – крупнейший клад таких монет в северном Причерноморье. "Контекст находки позволяет предположить, что клад был сделан в городском доме в последние два десятилетия IV века до н.э. Открытие такого клада можно считать уникальным, так как до этого аналогичные монеты встречались здесь очень редко и по одной. Находка является крупнейшим кладом раннеэллинистических статеров на Боспоре", - сказал Умрихина. Открытие сделано археологической экспедицией государственно Эрмитажа под руководством Алексея Бутягина. По словам Умрихиной, за прошедший год археологических исследований на раскопках в районе Керчи коллекция музея пополнилась 3,5 тысячами предметов, всего их теперь более 300 тысяч, отметила директор музея. Мирмекий – античный город, основанный греками в середине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива, город входил в состав Боспорского царства. Самыми лучшими находками археологов, сделанными в Мирмекии, являются: "мирмекийский саркофаг" — мраморный саркофаг с рельефами II в. н.э., открытый в 1834 году. Это самый большой и интересный в художественном отношении саркофаг Северного Причерноморья. Мирмекийский клад кизикинов — бронзовый кувшин с 99 электровыми монетами города Кизика, относящимися к V в. до н.э. Он открыт в 2003 году и, на данный момент, является самым большим кладом "кизикинов" на территории бывшего СССР и вторым в мире. Мирмекийский клад 2002 года — 723 бронзовые монеты 3 в. до н.э. были обнаружены преимущественно в спекшемся в единый "орех" виде. В данный момент это крупнейший монетный клад в коллекции Керченского музея. Свинцовое письмо — находка 2017 года. Плита с надписью — находка 2015 года. Текст, судя по всему, представляет собой список имен членов фиаса.

https://ria.ru/20230518/bibliya-1872524655.html

керчь

афины

керченский пролив

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александр македонский, керчь, афины, керченский пролив