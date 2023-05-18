https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872530321.html

Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии

Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии - РИА Новости, 18.05.2023

Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии

Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:04

2023-05-18T06:04

2023-05-18T06:04

гагаузия

молдавия

россия

в мире

игорь додон

таможенный союз

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. Он отметил, что представители правящей партии "Действие и солидарность" не участвовали в выборах, поскольку даже не рассчитывали на поддержку. Но при этом президент Майя Санду и премьер Дорин Речан заявляют о нарушениях. "И Майя Санду, и Речан по телевизору утром говорят, что нужно отменять эти выборы, а через несколько часов маски-шоу проходят в Гагаузии - это показывает истинное лицо этого диктаторского режима. Я думаю, что нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решение для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии. Если они сейчас ничего не сделают, то зачем были эти маски-шоу? Если они отменят эти выборы, то для них еще хуже", - отметил Додон. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html

гагаузия

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гагаузия, молдавия, россия, в мире, игорь додон, таможенный союз, майя санду, дорин речан