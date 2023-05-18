Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872530321.html
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии - РИА Новости, 18.05.2023
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии
Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:04
2023-05-18T06:04
гагаузия
молдавия
россия
в мире
игорь додон
таможенный союз
майя санду
дорин речан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. Он отметил, что представители правящей партии "Действие и солидарность" не участвовали в выборах, поскольку даже не рассчитывали на поддержку. Но при этом президент Майя Санду и премьер Дорин Речан заявляют о нарушениях. "И Майя Санду, и Речан по телевизору утром говорят, что нужно отменять эти выборы, а через несколько часов маски-шоу проходят в Гагаузии - это показывает истинное лицо этого диктаторского режима. Я думаю, что нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решение для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии. Если они сейчас ничего не сделают, то зачем были эти маски-шоу? Если они отменят эти выборы, то для них еще хуже", - отметил Додон. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, молдавия, россия, в мире, игорь додон, таможенный союз, майя санду, дорин речан
Гагаузия, Молдавия, Россия, В мире, Игорь Додон, Таможенный союз, Майя Санду, Дорин Речан
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии

Додон: власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.
«
"То, что происходит в Гагаузии, это произвол центральной власти Республики Молдова, это очень опасный прецедент и давление на Гагаузскую автономию и на всех, кто голосовал на этих выборах… Никто из конкурентов не обращался в ЦИК или в суд из-за несогласия с голосованием", - заявил Додон.
Он отметил, что представители правящей партии "Действие и солидарность" не участвовали в выборах, поскольку даже не рассчитывали на поддержку. Но при этом президент Майя Санду и премьер Дорин Речан заявляют о нарушениях.
"И Майя Санду, и Речан по телевизору утром говорят, что нужно отменять эти выборы, а через несколько часов маски-шоу проходят в Гагаузии - это показывает истинное лицо этого диктаторского режима. Я думаю, что нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решение для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии. Если они сейчас ничего не сделают, то зачем были эти маски-шоу? Если они отменят эти выборы, то для них еще хуже", - отметил Додон.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии
Вчера, 13:28
 
ГагаузияМолдавияРоссияВ миреИгорь ДодонТаможенный союзМайя СандуДорин Речан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала