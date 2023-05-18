Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии
Додон: власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Захват спецназом Молдавии бюллетеней в Гагаузии после выборов главы автономии является произволом властей республики, которые создают опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.
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"То, что происходит в Гагаузии, это произвол центральной власти Республики Молдова, это очень опасный прецедент и давление на Гагаузскую автономию и на всех, кто голосовал на этих выборах… Никто из конкурентов не обращался в ЦИК или в суд из-за несогласия с голосованием", - заявил Додон.
Он отметил, что представители правящей партии "Действие и солидарность" не участвовали в выборах, поскольку даже не рассчитывали на поддержку. Но при этом президент Майя Санду и премьер Дорин Речан заявляют о нарушениях.
"И Майя Санду, и Речан по телевизору утром говорят, что нужно отменять эти выборы, а через несколько часов маски-шоу проходят в Гагаузии - это показывает истинное лицо этого диктаторского режима. Я думаю, что нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решение для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии. Если они сейчас ничего не сделают, то зачем были эти маски-шоу? Если они отменят эти выборы, то для них еще хуже", - отметил Додон.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.