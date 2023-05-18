https://ria.ru/20230518/missiya-1872751781.html
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность - РИА Новости, 18.05.2023
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность
Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:44
2023-05-18T19:44
2023-05-18T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
африканский союз
оон
владимир путин
россия
украина
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992439_0:290:2949:1949_1920x0_80_0_0_cca33fa67045da1519b5756767a5342c.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА Новости основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Олливье. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
россия
украина
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992439_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e5b5e8baf4e06d4ac23b9fbe731f089d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африканский союз, оон, владимир путин, россия, украина, юар, владимир зеленский, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Африканский союз, ООН, Владимир Путин, Россия, Украина, ЮАР, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность
Инициатор миссии стран Африки Олливье: Москва и Киев впервые примут делегацию по Украине