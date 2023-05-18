https://ria.ru/20230518/missiya-1872751781.html

Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность

Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность - РИА Новости, 18.05.2023

Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность

Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:44

2023-05-18T19:44

2023-05-18T19:45

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА Новости основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Олливье. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

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