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Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 18.05.2023 (обновлено: 19:45 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/missiya-1872751781.html
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность - РИА Новости, 18.05.2023
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность
Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:44
2023-05-18T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
африканский союз
оон
владимир путин
россия
украина
юар
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА Новости основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Олливье. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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в мире, африканский союз, оон, владимир путин, россия, украина, юар, владимир зеленский, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Африканский союз, ООН, Владимир Путин, Россия, Украина, ЮАР, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Инициатор миссии африканских стран по Украине отметил ее уникальность

Инициатор миссии стран Африки Олливье: Москва и Киев впервые примут делегацию по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБои в центре Артемовска
Бои в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский, рассказал РИА Новости основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Олливье.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня.
«
"Начнем с последнего момента: это первый случай, когда главы государств, президент Путин и президент Зеленский, согласились принять делегацию, чьей миссией является обсуждение мира. Такого раньше не случалось", - сказал Олливье.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Страны Африки проинформировали Запад о мирной инициативе по Украине
16 мая, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАфриканский союзООНВладимир ПутинРоссияУкраинаЮАРВладимир ЗеленскийСирил Рамафоса
 
 
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