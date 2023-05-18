Ударные дроны и легендарная "Шилка" на выставке MILEX-2023

Российский ВПК на MILEX-2023 представляют 17 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников".
Российский ВПК на MILEX-2023 представляют 17 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников".
Среди новинок отечественной оборонки — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А и линейка новых высокоточных винтовок.
Среди новинок отечественной оборонки — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А и линейка новых высокоточных винтовок.
Беспилотники на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.
Беспилотники на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.
Как всегда на таких мероприятиях, обращают на себя внимание комплексы ПВО и бронетехника: танки, бронетранспортеры, защищенные автомобили.
Как всегда на таких мероприятиях, обращают на себя внимание комплексы ПВО и бронетехника: танки, бронетранспортеры, защищенные автомобили.
Полевой госпиталь на MILEX-2023 в Минске.
Гвоздь сезона — дроны. Хозяева показали несколько таких разработок, одна из них — ударный беспилотный авиационный комплекс "Ловчий", предназначенный для поиска и уничтожения наземных целей.
Гвоздь сезона — дроны. Хозяева показали несколько таких разработок, одна из них — ударный беспилотный авиационный комплекс "Ловчий", предназначенный для поиска и уничтожения наземных целей.
Привезли на выставку и знаменитую советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка", дополненную современной электронной станцией.
Привезли на выставку и знаменитую советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка", дополненную современной электронной станцией.
Всего в MILEX-2023 принимают участие более ста организаций из разных стран.
Всего в MILEX-2023 принимают участие более ста организаций из разных стран.
Выставочные площадки посетят официальные делегации более чем 30 государств.
Выставочные площадки посетят официальные делегации более чем 30 государств.
Запланированы конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества.
Запланированы конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества.
Международную выставку вооружения и военной техники MILEX проводят в Белоруссии раз в два года.
Международную выставку вооружения и военной техники MILEX проводят в Белоруссии раз в два года.
В этом году мероприятие проходит на площадке "Минск-Арена" 17—20 мая.
В этом году мероприятие проходит на площадке "Минск-Арена" 17—20 мая.
Ручные гранатометы на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.
Ручные гранатометы на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.