https://ria.ru/20230518/milex-1872594510.html

Ударные дроны и легендарная "Шилка" на выставке MILEX-2023

Ударные дроны и легендарная "Шилка" на выставке MILEX-2023 - РИА Новости, 18.05.2023

Ударные дроны и легендарная "Шилка" на выставке MILEX-2023

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая проходит сейчас в Минске, широко представлены российские разработки. Самые интересные РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:21

2023-05-18T15:21

2023-05-18T15:21

фото

минск

вооружение

оружие

танк

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На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая проходит сейчас в Минске, широко представлены российские разработки. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

минск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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