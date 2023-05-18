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В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"

В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса" - РИА Новости, 18.05.2023

В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"

Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос". РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T00:27

2023-05-18T00:27

2023-05-18T00:27

шоубиз

жилье

ирина муравьева

юлия высоцкая

наталья мальцева

нтв (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос". Кухня для народной артистки: как "Квартирный вопрос" расстроил актрису Ирину МуравьевуНедавно в Сети завирусилось видео 2007 года, когда "Квартирный вопрос" отремонтировал кухню актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнер проекта сделал паркетный потолок, изразцовую печь с искусственным камином, плитку на стенах с замысловатым рисунком и повесил тяжелые шторы на окна. После ремонта супруги не узнали свою некогда просторную кухню. По их мнению, пространство внешне стало меньше. Поэтому Муравьевой и Эйдлину было сложно скрыть разочарование. Актриса даже попросила валерьянку, как только вошла в квартиру. Муж Муравьевой признался, что не ожидал подобного дизайнерского решения.В комментариях под видео зрители поддержали режиссера и актрису. Они отметили, что дизайнеры "Квартирного вопроса" действительно создали неудачный проект. Высказал все недовольства в лицо ведущей: героя передачи возмутила новая спальняПосле ремонта в квартире Муравьевой пользователи стали вспоминать другие неудачные выпуски программы. Одним из них стала передача, вышедшая в 2016 году. Тогда "Квартирный вопрос" переделал спальню для супругов Евгения и Тамары Качаловых. Они попросили дизайнеров сделать лаконичный, брутальный и мрачный дизайн. Однако итоговый вариант ремонта отличался от представлений участников шоу.Дизайнер сделал на входе в комнату гардероб без дверей и огородил пространство бетонными блоками. Зеркало было расположено неудобно, а сама спальня оказалась полностью заставленной мебелью и, к тому же, темной. Под кроватью расположились полки с книгами, которые хозяева квартиры могли задевать ногами, просыпаясь по утрам. Пользователи Сети в комментариях к выпуску поддержали супругов. Они сравнили дизайн спальни с кладбищем. Что было, то и осталось: самый неудачный ремонт "Квартирного вопроса" В 2002 году "Квартирный вопрос" сделал ремонт для женщины по имени Ольга и ее дочери Варвары. Ведущая проекта Наталья Мальцева будто бы предвидела результат ремонта, когда спросила героинь о том, что будет, если дизайнер испортит их комнату в коммуналке. Но мать и дочь были настроены оптимистично. В итоге дизайнер практически ничего не поменял в изначальной концепции комнаты – в ней покрасили стены, поменяли пол, а затем вернули всю старую мебель и добавили множество декора, который занял все свободное пространство. И хотя тогда Ольга с Варварой сказали, что довольны результатом, сейчас зрители пишут, что это "ужас" и "кошмар". Альтернативное мнение о "Квартирном вопросе"Не все зрители столь критично относятся к старым выпусками "Квартирного вопроса". Многие написали, что любили эту передачу, и сейчас ностальгируют по ней.Проект "Квартирный вопрос" впервые вышел в эфир на телеканале НТВ в 2001 году. За 22 года в передаче сменилось несколько ведущих – место Натальи Мальцевой, Ольги Шульги и Андрея Довгопола заняли Татьяна Грамон, Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина. Сейчас шоу выходит еженедельно по субботам.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

жилье, ирина муравьева, юлия высоцкая, наталья мальцева, нтв (телеканал), знаменитости