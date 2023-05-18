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В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса" - РИА Новости, 18.05.2023
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Шоубиз
 
00:27 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/mem-1871294650.html
В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"
В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса" - РИА Новости, 18.05.2023
В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"
Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:27
2023-05-18T00:27
шоубиз
жилье
ирина муравьева
юлия высоцкая
наталья мальцева
нтв (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос". Кухня для народной артистки: как "Квартирный вопрос" расстроил актрису Ирину МуравьевуНедавно в Сети завирусилось видео 2007 года, когда "Квартирный вопрос" отремонтировал кухню актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнер проекта сделал паркетный потолок, изразцовую печь с искусственным камином, плитку на стенах с замысловатым рисунком и повесил тяжелые шторы на окна. После ремонта супруги не узнали свою некогда просторную кухню. По их мнению, пространство внешне стало меньше. Поэтому Муравьевой и Эйдлину было сложно скрыть разочарование. Актриса даже попросила валерьянку, как только вошла в квартиру. Муж Муравьевой признался, что не ожидал подобного дизайнерского решения.В комментариях под видео зрители поддержали режиссера и актрису. Они отметили, что дизайнеры "Квартирного вопроса" действительно создали неудачный проект. Высказал все недовольства в лицо ведущей: героя передачи возмутила новая спальняПосле ремонта в квартире Муравьевой пользователи стали вспоминать другие неудачные выпуски программы. Одним из них стала передача, вышедшая в 2016 году. Тогда "Квартирный вопрос" переделал спальню для супругов Евгения и Тамары Качаловых. Они попросили дизайнеров сделать лаконичный, брутальный и мрачный дизайн. Однако итоговый вариант ремонта отличался от представлений участников шоу.Дизайнер сделал на входе в комнату гардероб без дверей и огородил пространство бетонными блоками. Зеркало было расположено неудобно, а сама спальня оказалась полностью заставленной мебелью и, к тому же, темной. Под кроватью расположились полки с книгами, которые хозяева квартиры могли задевать ногами, просыпаясь по утрам. Пользователи Сети в комментариях к выпуску поддержали супругов. Они сравнили дизайн спальни с кладбищем. Что было, то и осталось: самый неудачный ремонт "Квартирного вопроса" В 2002 году "Квартирный вопрос" сделал ремонт для женщины по имени Ольга и ее дочери Варвары. Ведущая проекта Наталья Мальцева будто бы предвидела результат ремонта, когда спросила героинь о том, что будет, если дизайнер испортит их комнату в коммуналке. Но мать и дочь были настроены оптимистично. В итоге дизайнер практически ничего не поменял в изначальной концепции комнаты – в ней покрасили стены, поменяли пол, а затем вернули всю старую мебель и добавили множество декора, который занял все свободное пространство. И хотя тогда Ольга с Варварой сказали, что довольны результатом, сейчас зрители пишут, что это "ужас" и "кошмар". Альтернативное мнение о "Квартирном вопросе"Не все зрители столь критично относятся к старым выпусками "Квартирного вопроса". Многие написали, что любили эту передачу, и сейчас ностальгируют по ней.Проект "Квартирный вопрос" впервые вышел в эфир на телеканале НТВ в 2001 году. За 22 года в передаче сменилось несколько ведущих – место Натальи Мальцевой, Ольги Шульги и Андрея Довгопола заняли Татьяна Грамон, Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина. Сейчас шоу выходит еженедельно по субботам.
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Александра Липатова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, ирина муравьева, юлия высоцкая, наталья мальцева, нтв (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Жилье, Ирина Муравьева, Юлия Высоцкая, Наталья Мальцева, НТВ (телеканал), Знаменитости
В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"

В Сети начали обсуждать старые выпуски из 2000-х "Квартирного вопроса" после шоу Высоцкой

Актриса Ирина Муравьева в программе "Квартирный вопрос"
Актриса Ирина Муравьева в программе Квартирный вопрос
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос".

Кухня для народной артистки: как "Квартирный вопрос" расстроил актрису Ирину Муравьеву

Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы Квартирный вопрос
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
1 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы Квартирный вопрос
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
2 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы Квартирный вопрос
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
3 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
1 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
2 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
3 из 3
Недавно в Сети завирусилось видео 2007 года, когда "Квартирный вопрос" отремонтировал кухню актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнер проекта сделал паркетный потолок, изразцовую печь с искусственным камином, плитку на стенах с замысловатым рисунком и повесил тяжелые шторы на окна.
После ремонта супруги не узнали свою некогда просторную кухню. По их мнению, пространство внешне стало меньше. Поэтому Муравьевой и Эйдлину было сложно скрыть разочарование. Актриса даже попросила валерьянку, как только вошла в квартиру.
«

"Где это я? Маленькая комнатка стала. Мне здесь страшно находиться. Совсем не нравится. Искусственный огонь. Это какой-то дом лесника. Такое чувство, что в этой пещере люди не могут жить. Можно ли на старости лет так людям менять обстановку? Вдруг однажды я приду и начну плакать, ведь не пойму, что попала домой?" – высказалась актриса.

Муж Муравьевой признался, что не ожидал подобного дизайнерского решения.
«
"Что это такое? Я всего ждал, но только не этого!" – отреагировал Эйдлин.
В комментариях под видео зрители поддержали режиссера и актрису. Они отметили, что дизайнеры "Квартирного вопроса" действительно создали неудачный проект.
«
"Этот выпуск я запомнила навсегда. Это просто ужас. Халабуда какая-то на всю стену, плитка от пола до потолка, холодильник дурацкий и морозилка отдельно. Действительно страшно там находиться!", "Итог ремонта – всем захотелось напиться", "Я бы убила за такую колхозную кухню!", "Уменьшили кухню и сделали из нее ванную", – написали комментаторы.

Высказал все недовольства в лицо ведущей: героя передачи возмутила новая спальня

Спальня для Евгения Качалова, сделанная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Спальня для Евгения Качалова, сделанная дизайнерами программы Квартирный вопрос
Спальня для Евгения Качалова, сделанная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
После ремонта в квартире Муравьевой пользователи стали вспоминать другие неудачные выпуски программы.
Одним из них стала передача, вышедшая в 2016 году. Тогда "Квартирный вопрос" переделал спальню для супругов Евгения и Тамары Качаловых. Они попросили дизайнеров сделать лаконичный, брутальный и мрачный дизайн. Однако итоговый вариант ремонта отличался от представлений участников шоу.
Дизайнер сделал на входе в комнату гардероб без дверей и огородил пространство бетонными блоками. Зеркало было расположено неудобно, а сама спальня оказалась полностью заставленной мебелью и, к тому же, темной. Под кроватью расположились полки с книгами, которые хозяева квартиры могли задевать ногами, просыпаясь по утрам.
«

"Неожиданно. Дизайнер либо не знает понятия "эргономика", либо уши заткнул чем-то сложным. Да уж! А можно найти этого человека и в глаза ему посмотреть? Чем он нас слушал? Получился офис. Все квадратное, много хлама. Двери в гардероб придется доделать", – возмутился Евгений.

Пользователи Сети в комментариях к выпуску поддержали супругов. Они сравнили дизайн спальни с кладбищем.
«

"Эта стена из блоков очень похожа на ячейки для праха на кладбище", "Сделали какую-то кладбищенскую нору", "Такое чувство, что этот ремонт сделали из остатков материалов, которые они не выбросили от предыдущих проектов", "Все страшное!" – высказались зрители.

Что было, то и осталось: самый неудачный ремонт "Квартирного вопроса"

Программа "Квартирный вопрос", 2002 год
Программа Квартирный вопрос, 2002 год
Программа "Квартирный вопрос", 2002 год
В 2002 году "Квартирный вопрос" сделал ремонт для женщины по имени Ольга и ее дочери Варвары. Ведущая проекта Наталья Мальцева будто бы предвидела результат ремонта, когда спросила героинь о том, что будет, если дизайнер испортит их комнату в коммуналке. Но мать и дочь были настроены оптимистично.
В итоге дизайнер практически ничего не поменял в изначальной концепции комнаты – в ней покрасили стены, поменяли пол, а затем вернули всю старую мебель и добавили множество декора, который занял все свободное пространство.
И хотя тогда Ольга с Варварой сказали, что довольны результатом, сейчас зрители пишут, что это "ужас" и "кошмар".
«

"Подвесная полка из проволоки просто кошмар, а переделка – ужас. Особенно лейки на шкафу", "Ужас какой-то. Бедная женщина хотела утонченной красоты старины, а не деревенский сарай", "В такой квартире ненароком станешь готовить, как Юля Высоцкая", "Глаза кровоточат от обилия "прекрасного!" – написали комментаторы.

Альтернативное мнение о "Квартирном вопросе"

Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы Квартирный вопрос
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Не все зрители столь критично относятся к старым выпусками "Квартирного вопроса". Многие написали, что любили эту передачу, и сейчас ностальгируют по ней.
«
"Хорошая была передача. Мы с бабушкой даже письмо писали", "Декор делали нормальный по тем временам. Ничего позорного не вижу", "Это была классная программа. И они делали дорогие ремонты", "Квартирный вопрос – молодцы! Они показывали, что можно делать дизайн по-разному", – написали поклонники шоу.
Проект "Квартирный вопрос" впервые вышел в эфир на телеканале НТВ в 2001 году. За 22 года в передаче сменилось несколько ведущих – место Натальи Мальцевой, Ольги Шульги и Андрея Довгопола заняли Татьяна Грамон, Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина. Сейчас шоу выходит еженедельно по субботам.
 
ШоубизЖильеИрина МуравьеваЮлия ВысоцкаяНаталья МальцеваНТВ (телеканал)Знаменитости
 
 
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