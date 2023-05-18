В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос". Кухня для народной артистки: как "Квартирный вопрос" расстроил актрису Ирину МуравьевуНедавно в Сети завирусилось видео 2007 года, когда "Квартирный вопрос" отремонтировал кухню актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнер проекта сделал паркетный потолок, изразцовую печь с искусственным камином, плитку на стенах с замысловатым рисунком и повесил тяжелые шторы на окна. После ремонта супруги не узнали свою некогда просторную кухню. По их мнению, пространство внешне стало меньше. Поэтому Муравьевой и Эйдлину было сложно скрыть разочарование. Актриса даже попросила валерьянку, как только вошла в квартиру. Муж Муравьевой признался, что не ожидал подобного дизайнерского решения.В комментариях под видео зрители поддержали режиссера и актрису. Они отметили, что дизайнеры "Квартирного вопроса" действительно создали неудачный проект. Высказал все недовольства в лицо ведущей: героя передачи возмутила новая спальняПосле ремонта в квартире Муравьевой пользователи стали вспоминать другие неудачные выпуски программы. Одним из них стала передача, вышедшая в 2016 году. Тогда "Квартирный вопрос" переделал спальню для супругов Евгения и Тамары Качаловых. Они попросили дизайнеров сделать лаконичный, брутальный и мрачный дизайн. Однако итоговый вариант ремонта отличался от представлений участников шоу.Дизайнер сделал на входе в комнату гардероб без дверей и огородил пространство бетонными блоками. Зеркало было расположено неудобно, а сама спальня оказалась полностью заставленной мебелью и, к тому же, темной. Под кроватью расположились полки с книгами, которые хозяева квартиры могли задевать ногами, просыпаясь по утрам. Пользователи Сети в комментариях к выпуску поддержали супругов. Они сравнили дизайн спальни с кладбищем. Что было, то и осталось: самый неудачный ремонт "Квартирного вопроса" В 2002 году "Квартирный вопрос" сделал ремонт для женщины по имени Ольга и ее дочери Варвары. Ведущая проекта Наталья Мальцева будто бы предвидела результат ремонта, когда спросила героинь о том, что будет, если дизайнер испортит их комнату в коммуналке. Но мать и дочь были настроены оптимистично. В итоге дизайнер практически ничего не поменял в изначальной концепции комнаты – в ней покрасили стены, поменяли пол, а затем вернули всю старую мебель и добавили множество декора, который занял все свободное пространство. И хотя тогда Ольга с Варварой сказали, что довольны результатом, сейчас зрители пишут, что это "ужас" и "кошмар". Альтернативное мнение о "Квартирном вопросе"Не все зрители столь критично относятся к старым выпусками "Квартирного вопроса". Многие написали, что любили эту передачу, и сейчас ностальгируют по ней.Проект "Квартирный вопрос" впервые вышел в эфир на телеканале НТВ в 2001 году. За 22 года в передаче сменилось несколько ведущих – место Натальи Мальцевой, Ольги Шульги и Андрея Довгопола заняли Татьяна Грамон, Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина. Сейчас шоу выходит еженедельно по субботам.
В Сети после шоу Высоцкой начали обсуждать выпуски "Квартирного вопроса"
В Сети начали обсуждать старые выпуски из 2000-х "Квартирного вопроса" после шоу Высоцкой
Актриса Ирина Муравьева в программе "Квартирный вопрос"
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Не успели любители мемов отойти от "кулинарных шедевров" Юлии Высоцкой, как в соцсетях вспомнили еще об одном шоу, популярном в нулевых — "Квартирный вопрос".
Кухня для народной артистки: как "Квартирный вопрос" расстроил актрису Ирину Муравьеву
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
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Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
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Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
3 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
1 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
2 из 3
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
3 из 3
Недавно в Сети завирусилось видео 2007 года, когда "Квартирный вопрос" отремонтировал кухню актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнер проекта сделал паркетный потолок, изразцовую печь с искусственным камином, плитку на стенах с замысловатым рисунком и повесил тяжелые шторы на окна.
После ремонта супруги не узнали свою некогда просторную кухню. По их мнению, пространство внешне стало меньше. Поэтому Муравьевой и Эйдлину было сложно скрыть разочарование. Актриса даже попросила валерьянку, как только вошла в квартиру.
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"Где это я? Маленькая комнатка стала. Мне здесь страшно находиться. Совсем не нравится. Искусственный огонь. Это какой-то дом лесника. Такое чувство, что в этой пещере люди не могут жить. Можно ли на старости лет так людям менять обстановку? Вдруг однажды я приду и начну плакать, ведь не пойму, что попала домой?" – высказалась актриса.
Муж Муравьевой признался, что не ожидал подобного дизайнерского решения.
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"Что это такое? Я всего ждал, но только не этого!" – отреагировал Эйдлин.
В комментариях под видео зрители поддержали режиссера и актрису. Они отметили, что дизайнеры "Квартирного вопроса" действительно создали неудачный проект.
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"Этот выпуск я запомнила навсегда. Это просто ужас. Халабуда какая-то на всю стену, плитка от пола до потолка, холодильник дурацкий и морозилка отдельно. Действительно страшно там находиться!", "Итог ремонта – всем захотелось напиться", "Я бы убила за такую колхозную кухню!", "Уменьшили кухню и сделали из нее ванную", – написали комментаторы.
Высказал все недовольства в лицо ведущей: героя передачи возмутила новая спальня
Спальня для Евгения Качалова, сделанная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Спальня для Евгения Качалова, сделанная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
После ремонта в квартире Муравьевой пользователи стали вспоминать другие неудачные выпуски программы.
Одним из них стала передача, вышедшая в 2016 году. Тогда "Квартирный вопрос" переделал спальню для супругов Евгения и Тамары Качаловых. Они попросили дизайнеров сделать лаконичный, брутальный и мрачный дизайн. Однако итоговый вариант ремонта отличался от представлений участников шоу.
Дизайнер сделал на входе в комнату гардероб без дверей и огородил пространство бетонными блоками. Зеркало было расположено неудобно, а сама спальня оказалась полностью заставленной мебелью и, к тому же, темной. Под кроватью расположились полки с книгами, которые хозяева квартиры могли задевать ногами, просыпаясь по утрам.
«
"Неожиданно. Дизайнер либо не знает понятия "эргономика", либо уши заткнул чем-то сложным. Да уж! А можно найти этого человека и в глаза ему посмотреть? Чем он нас слушал? Получился офис. Все квадратное, много хлама. Двери в гардероб придется доделать", – возмутился Евгений.
Пользователи Сети в комментариях к выпуску поддержали супругов. Они сравнили дизайн спальни с кладбищем.
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"Эта стена из блоков очень похожа на ячейки для праха на кладбище", "Сделали какую-то кладбищенскую нору", "Такое чувство, что этот ремонт сделали из остатков материалов, которые они не выбросили от предыдущих проектов", "Все страшное!" – высказались зрители.
Что было, то и осталось: самый неудачный ремонт "Квартирного вопроса"
Программа "Квартирный вопрос", 2002 год
Программа "Квартирный вопрос", 2002 год
В 2002 году "Квартирный вопрос" сделал ремонт для женщины по имени Ольга и ее дочери Варвары. Ведущая проекта Наталья Мальцева будто бы предвидела результат ремонта, когда спросила героинь о том, что будет, если дизайнер испортит их комнату в коммуналке. Но мать и дочь были настроены оптимистично.
В итоге дизайнер практически ничего не поменял в изначальной концепции комнаты – в ней покрасили стены, поменяли пол, а затем вернули всю старую мебель и добавили множество декора, который занял все свободное пространство.
И хотя тогда Ольга с Варварой сказали, что довольны результатом, сейчас зрители пишут, что это "ужас" и "кошмар".
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"Подвесная полка из проволоки просто кошмар, а переделка – ужас. Особенно лейки на шкафу", "Ужас какой-то. Бедная женщина хотела утонченной красоты старины, а не деревенский сарай", "В такой квартире ненароком станешь готовить, как Юля Высоцкая", "Глаза кровоточат от обилия "прекрасного!" – написали комментаторы.
Альтернативное мнение о "Квартирном вопросе"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Кухня для актрисы Ирины Муравьевой, созданная дизайнерами программы "Квартирный вопрос"
Не все зрители столь критично относятся к старым выпусками "Квартирного вопроса". Многие написали, что любили эту передачу, и сейчас ностальгируют по ней.
«
"Хорошая была передача. Мы с бабушкой даже письмо писали", "Декор делали нормальный по тем временам. Ничего позорного не вижу", "Это была классная программа. И они делали дорогие ремонты", "Квартирный вопрос – молодцы! Они показывали, что можно делать дизайн по-разному", – написали поклонники шоу.
Проект "Квартирный вопрос" впервые вышел в эфир на телеканале НТВ в 2001 году. За 22 года в передаче сменилось несколько ведущих – место Натальи Мальцевой, Ольги Шульги и Андрея Довгопола заняли Татьяна Грамон, Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина. Сейчас шоу выходит еженедельно по субботам.
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