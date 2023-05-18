https://ria.ru/20230518/medvedev-1872710993.html

Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию - РИА Новости, 18.05.2023

Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:33

2023-05-18T17:33

2023-05-18T17:33

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, рассмотрены вопросы инвестиций. Медведев занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. "В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", - написал он на своей странице в "ВКонтакте". По его словам, реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, безопасность, россия