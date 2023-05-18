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Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию - РИА Новости, 18.05.2023
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17:33 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/medvedev-1872710993.html
Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию
Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию - РИА Новости, 18.05.2023
Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:33
2023-05-18T17:33
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, рассмотрены вопросы инвестиций. Медведев занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. "В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", - написал он на своей странице в "ВКонтакте". По его словам, реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

Зампред Совбеза Медведев в Челябинске обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, рассмотрены вопросы инвестиций.
Медведев занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии.
"В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
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