https://ria.ru/20230518/marvin-1872711672.html

Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию

Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию - РИА Новости, 18.05.2023

Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию

Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:11

2023-05-18T18:11

2023-05-18T18:11

шоубиз

павел курьянов ("пашу")

дубай

россия

москва

рэп

музыка

украина

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки в Дубай , а потом вернулся в Россию.Он также объяснил, каким образом ему удалось договориться с директором Black Star Пашу (Павел Курьянов) о праве исполнять свои композиции. Миша Марвин переехал в Москву в начале 2010-х. Вскоре он подписал контракт с Black Star, с которым проработал несколько лет. В прошлом году стало известно об уходе артиста из лейбла. В начале прошлого года артист улетел в Дубай, но вернулся осенью. Позже он сообщил, что официально не возвращался в лейбл, но продолжил сотрудничать с менеджментом Black Star.

https://ria.ru/20220504/marvin-1786823356.html

дубай

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел курьянов ("пашу"), дубай, россия, москва, рэп, музыка, украина, знаменитости