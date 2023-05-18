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Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию - РИА Новости, 18.05.2023
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Шоубиз
 
18:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/marvin-1872711672.html
Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию
Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию - РИА Новости, 18.05.2023
Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию
Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:11
2023-05-18T18:11
шоубиз
павел курьянов ("пашу")
дубай
россия
москва
рэп
музыка
украина
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки в Дубай , а потом вернулся в Россию.Он также объяснил, каким образом ему удалось договориться с директором Black Star Пашу (Павел Курьянов) о праве исполнять свои композиции. Миша Марвин переехал в Москву в начале 2010-х. Вскоре он подписал контракт с Black Star, с которым проработал несколько лет. В прошлом году стало известно об уходе артиста из лейбла. В начале прошлого года артист улетел в Дубай, но вернулся осенью. Позже он сообщил, что официально не возвращался в лейбл, но продолжил сотрудничать с менеджментом Black Star.
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павел курьянов ("пашу"), дубай, россия, москва, рэп, музыка, украина, знаменитости
Шоубиз, Павел Курьянов ("Пашу"), Дубай, Россия, Москва, рэп, Музыка, Украина, Знаменитости
Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию

Миша Марвин рассказал, что вернулся в Россию из-за границы, так как у него "здесь все"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Миша Марвин
Музыкант Миша Марвин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки в Дубай , а потом вернулся в Россию.
«
"Я улетел в Дубай к своей музыкальной команде, потому что у меня была поставлена задача — стать самостоятельным артистом. Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь все. Я не говорил, что не вернусь", – рассказал Марвин.
Он также объяснил, каким образом ему удалось договориться с директором Black Star Пашу (Павел Курьянов) о праве исполнять свои композиции.
«
"Старые песни я не мог петь – по окончанию контракта с Black Star мои песни принадлежали лейблу. Но мы с Пашу смогли договориться", – отметил исполнитель.
Миша Марвин переехал в Москву в начале 2010-х. Вскоре он подписал контракт с Black Star, с которым проработал несколько лет. В прошлом году стало известно об уходе артиста из лейбла.
В начале прошлого года артист улетел в Дубай, но вернулся осенью. Позже он сообщил, что официально не возвращался в лейбл, но продолжил сотрудничать с менеджментом Black Star.
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ШоубизПавел Курьянов ("Пашу")ДубайРоссияМоскварэпМузыкаУкраинаЗнаменитости
 
 
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