Украинский певец объяснил, почему улетел за границу и вернулся в Россию
Миша Марвин рассказал, что вернулся в Россию из-за границы, так как у него "здесь все"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) и экс-артист лейбла Black Star в интервью "Главному вопросу" объяснил, почему в прошлом году улетел на заработки в Дубай , а потом вернулся в Россию.
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"Я улетел в Дубай к своей музыкальной команде, потому что у меня была поставлена задача — стать самостоятельным артистом. Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь все. Я не говорил, что не вернусь", – рассказал Марвин.
Он также объяснил, каким образом ему удалось договориться с директором Black Star Пашу (Павел Курьянов) о праве исполнять свои композиции.
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"Старые песни я не мог петь – по окончанию контракта с Black Star мои песни принадлежали лейблу. Но мы с Пашу смогли договориться", – отметил исполнитель.
Миша Марвин переехал в Москву в начале 2010-х. Вскоре он подписал контракт с Black Star, с которым проработал несколько лет. В прошлом году стало известно об уходе артиста из лейбла.
В начале прошлого года артист улетел в Дубай, но вернулся осенью. Позже он сообщил, что официально не возвращался в лейбл, но продолжил сотрудничать с менеджментом Black Star.