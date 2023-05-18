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"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул" - РИА Новости, 18.05.2023
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12:12 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/manul-1872592511.html
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул" - РИА Новости, 18.05.2023
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:12
2023-05-18T12:12
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР, САУ, комплекс ПВО или другие машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода". "Создание единой платформы для решения тактических задач в условиях боевого соприкосновения – одна из основных тенденций развития современной бронетехники. Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других", - сказали в пресс-службе производителя. Там добавили, что "в изделии изначально закладывается запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения". Как отметили на "Курганмашзаводе", предприятие планирует оснастить "Манул" более мощным двигателем УТД-32Т, который будет размещаться в передней части машины. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов.
https://ria.ru/20230517/bmd-1872351397.html
РИА Новости
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Кирилл Волков
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Ростех, Высокоточные комплексы
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"

"Ростех": на платформе БМП "Манул" можно создать БТР, САУ или зенитный комплекс

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБМП-3 "Манул"
БМП-3 Манул - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БМП-3 "Манул". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР, САУ, комплекс ПВО или другие машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода".
"Создание единой платформы для решения тактических задач в условиях боевого соприкосновения – одна из основных тенденций развития современной бронетехники. Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других", - сказали в пресс-службе производителя. Там добавили, что "в изделии изначально закладывается запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения".
Как отметили на "Курганмашзаводе", предприятие планирует оснастить "Манул" более мощным двигателем УТД-32Т, который будет размещаться в передней части машины. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов.
Военнослужащий РФ на корпусе БМД-4М - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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17 мая, 12:26
 
БезопасностьТехнологииРостехВысокоточные комплексы
 
 
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