https://ria.ru/20230518/manul-1872592511.html

"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"

"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул" - РИА Новости, 18.05.2023

"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:12

2023-05-18T12:12

2023-05-18T12:12

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР, САУ, комплекс ПВО или другие машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода". "Создание единой платформы для решения тактических задач в условиях боевого соприкосновения – одна из основных тенденций развития современной бронетехники. Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других", - сказали в пресс-службе производителя. Там добавили, что "в изделии изначально закладывается запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения". Как отметили на "Курганмашзаводе", предприятие планирует оснастить "Манул" более мощным двигателем УТД-32Т, который будет размещаться в передней части машины. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов.

https://ria.ru/20230517/bmd-1872351397.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы