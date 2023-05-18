https://ria.ru/20230518/malkin-1872639144.html
Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл
Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл - РИА Новости, 18.05.2023
Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл
Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин передал бойцу в зону СВО личный квадроцикл, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:26
2023-05-18T14:26
2023-05-18T14:26
надежные люди
воронежская область
общероссийский народный фронт
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин передал бойцу в зону СВО личный квадроцикл, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта. "К региональному сбору проекта "Все для Победы!" присоединился бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин, который долгое время возглавлял аппарат губернатора и регионального правительства, передал свой квадроцикл. Машина практически новая. Пробег меньше 100 километров. Стоимость – далеко за миллион рублей", - говорится в сообщении. Как отмечает региональное отделение, этот подарок адресный. "Его уже ждет "за ленточкой" наш земляк из Новоусманского района с позывным "Баши". Квадроцикл необходим для выполнения боевых задач на пересеченной местности", - говорится в сообщении. В ближайшие дни четырехколесную технику, а также партию тепловизоров и другие необходимые бойцам вещи доставят в зону проведения специальной военной операции.
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воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, общероссийский народный фронт, новоусманский район
Надежные люди, Воронежская область, Общероссийский народный фронт, Новоусманский район
Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл
Бывший воронежский вице-губернатор Малкин передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин передал бойцу в зону СВО личный квадроцикл, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта.
"К региональному сбору проекта "Все для Победы!" присоединился бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин, который долгое время возглавлял аппарат губернатора и регионального правительства, передал свой квадроцикл. Машина практически новая. Пробег меньше 100 километров. Стоимость – далеко за миллион рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональное отделение, этот подарок адресный.
"Его уже ждет "за ленточкой" наш земляк из Новоусманского района
с позывным "Баши". Квадроцикл необходим для выполнения боевых задач на пересеченной местности", - говорится в сообщении.
В ближайшие дни четырехколесную технику, а также партию тепловизоров и другие необходимые бойцам вещи доставят в зону проведения специальной военной операции.
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