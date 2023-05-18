https://ria.ru/20230518/malkin-1872639144.html

Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл

Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл - РИА Новости, 18.05.2023

Бывший воронежский вице-губернатор передал бойцу в зону СВО свой квадроцикл

Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин передал бойцу в зону СВО личный квадроцикл, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:26

2023-05-18T14:26

2023-05-18T14:26

надежные люди

воронежская область

общероссийский народный фронт

новоусманский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa358c70496e6775df75d0cf9d8c53c7.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин передал бойцу в зону СВО личный квадроцикл, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта. "К региональному сбору проекта "Все для Победы!" присоединился бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин, который долгое время возглавлял аппарат губернатора и регионального правительства, передал свой квадроцикл. Машина практически новая. Пробег меньше 100 километров. Стоимость – далеко за миллион рублей", - говорится в сообщении. Как отмечает региональное отделение, этот подарок адресный. "Его уже ждет "за ленточкой" наш земляк из Новоусманского района с позывным "Баши". Квадроцикл необходим для выполнения боевых задач на пересеченной местности", - говорится в сообщении. В ближайшие дни четырехколесную технику, а также партию тепловизоров и другие необходимые бойцам вещи доставят в зону проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230518/voda-1872589145.html

воронежская область

новоусманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, общероссийский народный фронт, новоусманский район