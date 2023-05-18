Рейтинг@Mail.ru
Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/makron-1872691426.html
Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера
Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера - РИА Новости, 18.05.2023
Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера
В Авиньоне на юге Франции в четверг появились плакаты, где президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде Адольфа Гитлера, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:57
2023-05-18T16:57
в мире
франция
авиньон
эммануэль макрон
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872688962_0:509:1536:1373_1920x0_80_0_0_c1e03e1bf8129f9661284c20e326e82d.jpg
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. В Авиньоне на юге Франции в четверг появились плакаты, где президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде Адольфа Гитлера, сообщил телеканал BFMTV. По всему городу развесили несколько десятков плакатов. Отмечается, что они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в городе 3 апреля. На нем изображен Макрон с усами, как у Гитлера, под портретом которого размещена надпись "Спасибо, нет" и цифры 49.3 - номер статьи конституции, которую премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала, чтобы провести закон о пенсионной реформе в обход парламента. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил в Twitter, что "пришло время максимально жёстко наказывать авторов таких одиозных выходок". "Прокуратура начала расследование о "публичном оскорблении" президента Франции и "подстрекательству к восстанию", - сообщил телеканал. По данным статьям предусмотрен штраф в размере 12 тысяч евро и 2 месяца тюрьмы и штраф в 7,5 тысячи евро соответственно. Мэрия города распорядилась немедленно снять все плакаты, на что были выделены несколько нарядов полиции. Макрона не впервые изображают в виде Гитлера. В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил 62-летнего бывшего рекламщика Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики. Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". В декабре 2022 года Флори был оправдан кассационным судом.
https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html
франция
авиньон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872688962_0:365:1536:1517_1920x0_80_0_0_44840c95065e821a8725798c40ea7c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, авиньон, эммануэль макрон, адольф гитлер
В мире, Франция, Авиньон, Эммануэль Макрон, Адольф Гитлер
Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера

Во французском Авиньоне развесили плакаты с изображением президента Макрона в виде Гитлера

© Фото : @_LesPatriotes84Плакат с портретом Эммануэля Макрона в Авиньоне
Плакат с портретом Эммануэля Макрона в Авиньоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : @_LesPatriotes84
Плакат с портретом Эммануэля Макрона в Авиньоне
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. В Авиньоне на юге Франции в четверг появились плакаты, где президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде Адольфа Гитлера, сообщил телеканал BFMTV.
По всему городу развесили несколько десятков плакатов. Отмечается, что они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в городе 3 апреля. На нем изображен Макрон с усами, как у Гитлера, под портретом которого размещена надпись "Спасибо, нет" и цифры 49.3 - номер статьи конституции, которую премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала, чтобы провести закон о пенсионной реформе в обход парламента.
Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил в Twitter, что "пришло время максимально жёстко наказывать авторов таких одиозных выходок".
"Прокуратура начала расследование о "публичном оскорблении" президента Франции и "подстрекательству к восстанию", - сообщил телеканал. По данным статьям предусмотрен штраф в размере 12 тысяч евро и 2 месяца тюрьмы и штраф в 7,5 тысячи евро соответственно.
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону
Вчера, 13:06
Мэрия города распорядилась немедленно снять все плакаты, на что были выделены несколько нарядов полиции.
Макрона не впервые изображают в виде Гитлера. В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил 62-летнего бывшего рекламщика Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики. Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". В декабре 2022 года Флори был оправдан кассационным судом.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского
16 мая, 11:14
 
В миреФранцияАвиньонЭммануэль МакронАдольф Гитлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала