https://ria.ru/20230518/makron-1872691426.html

Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера

Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера - РИА Новости, 18.05.2023

Во французском Авиньоне развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера

В Авиньоне на юге Франции в четверг появились плакаты, где президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде Адольфа Гитлера, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:57

2023-05-18T16:57

2023-05-18T16:57

в мире

франция

авиньон

эммануэль макрон

адольф гитлер

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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. В Авиньоне на юге Франции в четверг появились плакаты, где президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде Адольфа Гитлера, сообщил телеканал BFMTV. По всему городу развесили несколько десятков плакатов. Отмечается, что они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в городе 3 апреля. На нем изображен Макрон с усами, как у Гитлера, под портретом которого размещена надпись "Спасибо, нет" и цифры 49.3 - номер статьи конституции, которую премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала, чтобы провести закон о пенсионной реформе в обход парламента. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил в Twitter, что "пришло время максимально жёстко наказывать авторов таких одиозных выходок". "Прокуратура начала расследование о "публичном оскорблении" президента Франции и "подстрекательству к восстанию", - сообщил телеканал. По данным статьям предусмотрен штраф в размере 12 тысяч евро и 2 месяца тюрьмы и штраф в 7,5 тысячи евро соответственно. Мэрия города распорядилась немедленно снять все плакаты, на что были выделены несколько нарядов полиции. Макрона не впервые изображают в виде Гитлера. В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил 62-летнего бывшего рекламщика Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики. Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". В декабре 2022 года Флори был оправдан кассационным судом.

https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, авиньон, эммануэль макрон, адольф гитлер