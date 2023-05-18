https://ria.ru/20230518/lutsenko-1872590063.html

Луценко: поддержаны меры по борьбе с борщевиком, предложенные Вологодчиной

Луценко: поддержаны меры по борьбе с борщевиком, предложенные Вологодчиной - РИА Новости, 18.05.2023

Луценко: поддержаны меры по борьбе с борщевиком, предложенные Вологодчиной

Парламентарии Северо-Запада поддержали предложенный вологодскими депутатами комплекс мер по борьбе с распространением борщевика, соответствующее обращение будет РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:07

2023-05-18T12:07

2023-05-18T12:07

вологодская область

михаил мишустин

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 18 мая – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали предложенный вологодскими депутатами комплекс мер по борьбе с распространением борщевика, соответствующее обращение будет направлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области.Данное решение было принято на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада.Как отмечается в сообщении, борщевик Сосновского является агрессивным сорняком, который заполонил европейскую часть России. При контакте он вызывает аллергию, тяжелые ожоги и слепоту. В Вологодской области борщевик занял свыше 28 тысяч гектаров земель различных категорий.В регионах Северо-Запада разработаны дорожные карты по борьбе с борщевиком Сосновского. К примеру, в Вологодской области из бюджета региона в прошлом году на эти цели направили 70 миллионов рублей, в текущем году предусмотрено свыше 100 миллионов. В прошлом году химическим и механическим способами было обработано почти три тысячи гектаров.Кроме того, во многих регионах предусмотрена административная ответственность для собственников земельных участков за непроведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского."Несмотря на все принимаемые усилия, регионы смогли лишь немного замедлить распространение этого опасного растения. Реализуемые исключительно на местном уровне меры не дают серьезного результата. Именно поэтому совместно со всеми регионами Северо-Запада мы приняли решение направить на имя председателя правительства РФ обращение с просьбой принять соответствующую федеральную программу, а также утвердить на федеральном уровне административную ответственность в отношении правообладателей земельных участков за то, что они не проводят никаких мероприятий по борьбе с борщевиком", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада РФ, председателя заксобрания области Андрея Луценко.Он считает, что только комплексный подход поможет решить проблему распространения борщевика Сосновского.

https://ria.ru/20230516/kontrol-1872083391.html

вологодская область

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Артем Смирнов

михаил мишустин, андрей луценко, вологодская область