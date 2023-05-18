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Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации - РИА Новости, 18.05.2023
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12:37 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/lukashenko-1872602538.html
Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации
Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации - РИА Новости, 18.05.2023
Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации
ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:37
2023-05-18T12:37
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европа
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обсе
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. "Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации. Если ОБСЕ - это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в Европе разгорается этот конфликт, - ну пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения... И мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся, обсудим проблемы. Еще до специальной военной операции. Ноль, никакого обсуждения (им) не надо. Это говорит о том, что надо одно - война. И они делают все для того, чтобы подвести нас к этой войне", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко. В свою очередь, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи и за его неизменно открытую, взвешенную позицию по актуальным вопросам. Он также передал приветствие от президента России Владимира Путина. "Сегодня мир все ближе к катастрофе. И, конечно, каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html
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россия, белоруссия, европа, вячеслав володин, александр лукашенко, владимир путин, обсе, оон, одкб, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Вячеслав Володин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОБСЕ, ООН, ОДКБ, В мире
Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации

Лукашенко: ООН и ОБСЕ усилиями Запада превращаются в орудия давления и конфронтации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации. Если ОБСЕ - это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в Европе разгорается этот конфликт, - ну пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения... И мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся, обсудим проблемы. Еще до специальной военной операции. Ноль, никакого обсуждения (им) не надо. Это говорит о том, что надо одно - война. И они делают все для того, чтобы подвести нас к этой войне", - приводит официальный сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Лукашенко: Россия год назад могла заключить невыгодный договор с Украиной
Вчера, 11:46
В свою очередь, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи и за его неизменно открытую, взвешенную позицию по актуальным вопросам. Он также передал приветствие от президента России Владимира Путина.
"Сегодня мир все ближе к катастрофе. И, конечно, каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины", - подчеркнул Володин.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине
7 марта 2022, 22:26
 
РоссияБелоруссияЕвропаВячеслав ВолодинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОБСЕООНОДКБВ мире
 
 
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