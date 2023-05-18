https://ria.ru/20230518/leto-1872686592.html

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето - РИА Новости, 18.05.2023

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

В пятницу в Москве похолодает и пройдут дожди, в первой половине следующей недели температура воздуха вернется в свое климатическое русло, а в последние дни... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:50

2023-05-18T16:50

2023-05-18T17:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В пятницу в Москве похолодает и пройдут дожди, в первой половине следующей недели температура воздуха вернется в свое климатическое русло, а в последние дни весны наступит метеорологическое лето - воздух будет прогреваться до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Впереди ожидаются значительные изменения в атмосфере, связанные с надвигающимся с запада холодным фронтом, кучево-дождевые облака которого уже накрыли Смоленщину, и подбираются к границам Подмосковья. Поэтому в пятницу в столичном регионе небо нахмурится, и прошумят скоротечные дожди, а за линией фронта хлынет прохлада. Ночью плюс 8 - плюс 13, днем уже не выше плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец. По его словам, в выходные на фронтальной волне сформируется небольшой высотный циклон, который продолжит время от времени поливать москвичей дождями. Из-за свежего северного ветра и пасмурной погоды показания термометров окажутся немного ниже положенной климатической нормы. Под утро температура понизится до плюс 4 - плюс 9, в дневные часы всего плюс 14 - плюс 19. Синоптик уточнил, что в первой половине следующей недели вероятность осадков сохранится, но температура воздуха вернется в свое климатическое русло, днем потеплеет до плюс 18 - плюс 23. "А вот во второй части грядущей семидневки майское солнце усилит прогрев до летних значений, а значит, заключительные дни весны ознаменуются наступлением метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет выше плюс 15 градусов. В темное время суток на термометрах будет плюс 10 - плюс 15, после полудня от плюс 22 до плюс 27", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20230518/pogoda-1872583769.html

https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, россия