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Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро

Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро - РИА Новости, 18.05.2023

Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро

Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:57

2023-05-18T13:57

2023-05-18T13:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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экономика

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динамика курсов валют

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск повышается на 10 копеек, до 79,96 рубля, евро - снижается на 20 копеек, до 86,39 рубля, а юаня – на 5 копеек, до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально дорожал до 80,49 рубля, евро - до 87,26 рубля. В четверг доллар будет торговаться в диапазоне 79,5-80,5 рубля ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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