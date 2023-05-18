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Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро - РИА Новости, 18.05.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:57 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kurs-1872632220.html
Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро
Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро - РИА Новости, 18.05.2023
Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро
Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:57
2023-05-18T13:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
евро
экономика
московская биржа
россия
валюта
динамика курсов валют
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск повышается на 10 копеек, до 79,96 рубля, евро - снижается на 20 копеек, до 86,39 рубля, а юаня – на 5 копеек, до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально дорожал до 80,49 рубля, евро - до 87,26 рубля. В четверг доллар будет торговаться в диапазоне 79,5-80,5 рубля ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
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доллар, евро, экономика, московская биржа, россия, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, рубль, егор жильников, промсвязьбанк
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, евро, Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Рубль, Егор Жильников, Промсвязьбанк
Курс рубля на Мосбирже перешел к росту к евро

Курс рубля на Московской бирже притормозил в падении к доллару и перешел к росту к евро

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск повышается на 10 копеек, до 79,96 рубля, евро - снижается на 20 копеек, до 86,39 рубля, а юаня – на 5 копеек, до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
С утра доллар максимально дорожал до 80,49 рубля, евро - до 87,26 рубля.
В четверг доллар будет торговаться в диапазоне 79,5-80,5 рубля ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларевроЭкономикаМосковская биржаРоссияВалютаДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараРубльЕгор ЖильниковПромсвязьбанк
 
 
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