https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html

На Кубе в течение месяца может заработать оплата картами "Мир"

На Кубе в течение месяца может заработать оплата картами "Мир" - РИА Новости, 18.05.2023

На Кубе в течение месяца может заработать оплата картами "Мир"

Центральный банк Кубы работает над тем, чтобы в течение ближайшего месяца в стране можно было начать расплачиваться за товары и услуги картами "Мир", сообщает... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:07

2023-05-18T17:07

2023-05-18T17:07

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центральный банк Кубы работает над тем, чтобы в течение ближайшего месяца в стране можно было начать расплачиваться за товары и услуги картами "Мир", сообщает Profi Travel со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, главу совета "Россия — Куба" Бориса Титова."Сейчас карты „Мир“ уже работают в банкоматах Кубы. Руководитель центрального банка нам сказал, что идет работа над тем, чтобы адаптировать „Мир“ к банковской системе Кубы, чтобы платежи за товары и услуги можно было осуществлять через эквайринг, то есть карточками. Он сказал, что это непростая задача, но она будет решена в ближайшем месяце", — уточнил он.При этом с с кубинской стороной обсуждается и разработка альтернативных способов оплаты. "У Кубы есть своя система быстрых платежей через QR-код. [Кубинские представители] в ближайшее время поедут в Москву на консультацию с Центральным банком, и, наверное, будет налажено взаимодействие, чтобы унифицировать и систему быстрых платежей через QR-код", — сообщил Борис Титов.Напомним, в начале мая прошлого года министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что в координации с партнерами из РФ власти острова работают над облегчением использования карт российских банков, в частности, над внедрением системы "Мир". Власти острова ожидают, что это позволит привлечь большее количество туристов из России.Как отметил глава совета "Россия – Куба", ряд российских банков заинтересован в открытии своих филиалов на острове, три из них уже подали заявки в ЦБ республики.Некоторые банки Гаваны в марте стали принимать карты платежной системы "Мир" для выдачи наличных. На данный момент картой "Мир" пока нельзя расплатиться в ресторанах и магазинах, сообщает Rata News.Сейчас на Кубу осуществляется полетная программа по заказу туроператора "Пегас туристик": три частоты в неделю заявлены из Москвы в Варадеро и две в неделю — на остров Кайо-Коко.

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