https://ria.ru/20230518/kuba-1872532656.html

Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 18.05.2023

Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:10

2023-05-18T07:10

2023-05-18T10:13

куба

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

виктор коронелли

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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В международном аэропорту Хосе Марти его встретила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба Виктор Коронелли. "Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной делегацией", - сказал Чернышенко по прилете. "Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. Мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень", - отметил он. В рамках рабочей поездки на Кубу Чернышенко проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. Запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием заместителя председателя правительства России и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также Российско-кубинский бизнес-форум. Российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х.Марти", где пройдёт торжественное открытие электросталеплавильного цеха. В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.

https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html

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куба, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, виктор коронелли