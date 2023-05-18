Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу
Заместитель председателя правительства Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
В международном аэропорту Хосе Марти его встретила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба Виктор Коронелли.
"Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной делегацией", - сказал Чернышенко по прилете.
"Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. Мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень", - отметил он.
В рамках рабочей поездки на Кубу Чернышенко проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем.
Запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием заместителя председателя правительства России и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также Российско-кубинский бизнес-форум.
Российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х.Марти", где пройдёт торжественное открытие электросталеплавильного цеха.
В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.