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Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 18.05.2023
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07:10 18.05.2023 (обновлено: 10:13 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kuba-1872532656.html
Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу
Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 18.05.2023
Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:10
2023-05-18T10:13
куба
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
виктор коронелли
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В международном аэропорту Хосе Марти его встретила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба Виктор Коронелли. "Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной делегацией", - сказал Чернышенко по прилете. "Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. Мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень", - отметил он. В рамках рабочей поездки на Кубу Чернышенко проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. Запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием заместителя председателя правительства России и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также Российско-кубинский бизнес-форум. Российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х.Марти", где пройдёт торжественное открытие электросталеплавильного цеха. В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html
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куба, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, виктор коронелли
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Виктор Коронелли
Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

Заместитель председателя правительства Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в республику Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
В международном аэропорту Хосе Марти его встретила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба Виктор Коронелли.
"Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной делегацией", - сказал Чернышенко по прилете.
"Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. Мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень", - отметил он.
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В рамках рабочей поездки на Кубу Чернышенко проведет встречу с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем.
Запланировано заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием заместителя председателя правительства России и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также Российско-кубинский бизнес-форум.
Российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Х.Марти", где пройдёт торжественное открытие электросталеплавильного цеха.
В ходе рабочей поездки запланированы подписания двусторонних соглашений в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.
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КубаРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинВиктор Коронелли
 
 
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