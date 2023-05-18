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Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
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11:28 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:28
2023-05-18T11:28
республика крым
симферополь
владимир константинов
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга. "Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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республика крым, симферополь, владимир константинов, крымская железная дорога
Республика Крым, Симферополь, Владимир Константинов, Крымская железная дорога
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму

Константинов назвал ЧП с поездом в Крыму проделками украинской террористической команды

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.
"Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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Республика КрымСимферопольВладимир КонстантиновКрымская железная дорога
 
 
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