https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:28
2023-05-18T11:28
2023-05-18T11:28
республика крым
симферополь
владимир константинов
крымская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872573944_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_5451cd57bb55a3f876491521682136ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга. "Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230518/podryv-1872567411.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872573944_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b29d51f2b500680b0e06f63aecb12c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, симферополь, владимир константинов, крымская железная дорога
Республика Крым, Симферополь, Владимир Константинов, Крымская железная дорога
Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму
Константинов назвал ЧП с поездом в Крыму проделками украинской террористической команды