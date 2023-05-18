https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html

Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму

Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023

Константинов назвал Украину виновной в организации ЧП с поездом в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:28

2023-05-18T11:28

2023-05-18T11:28

республика крым

симферополь

владимир константинов

крымская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ЧП на железной дороге в Крыму "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга. "Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230518/podryv-1872567411.html

республика крым

симферополь

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Влада Копылова

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Влада Копылова

республика крым, симферополь, владимир константинов, крымская железная дорога