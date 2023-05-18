https://ria.ru/20230518/krym-1872535746.html
Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым
Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым - РИА Новости, 18.05.2023
Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым
Итальянские журналисты, присутствовавшие на встрече с Владимиром Зеленским, могут лично посетить Крым и ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил РИА... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:50
2023-05-18T07:50
2023-05-18T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Итальянские журналисты, присутствовавшие на встрече с Владимиром Зеленским, могут лично посетить Крым и ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России. "Конечно, мы готовы их принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего. Вот только не поедут они. Поскольку тоже, скорее всего, подозревают, что реальность диаметрально противоположна тому, что они должны писать и готовить (материалы - ред.) в своих информационных ресурсах. А потому - лучше правды не видеть своими глазами. Так врать легче", - сказал Константинов. По его словам, Зеленский не может не знать, каким был Крым в украинский период и каким он стал за последние девять лет. "Пусть как раз итальянские журналисты посмотрят на то, что Зеленский называет "ничего не осталось", не все же им слушать его наркоманские трели. Слова Зеленского, все, что он делает, — это сплошная откровенная и наглая ложь. Он рассуждает о Крыме как о чужой территории, к судьбе которой он равнодушен. Именно поэтому его суждения о ней несерьезны и ничтожны", - отметил Константинов. Глава регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на всю ложь Зеленского, многие украинцы и не только они, тоже прекрасно информированы, что сделала Россия в Крыму с 2014 года и какой совершен исторический рывок в будущее. "Это не надо специально рекламировать, доказывать что-то кому-то на словах. Достаточно приехать и увидеть все своими глазами", - подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230517/krym-1872355091.html
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872204619.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, оон, владимир константинов, украина, севастополь
Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Владимир Константинов, Украина, Севастополь
Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым
Константинов пригласил посетить Крым журналистов, встретившихся с Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Итальянские журналисты, присутствовавшие на встрече с Владимиром Зеленским, могут лично посетить Крым и ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины
это невозможно. Зеленский также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России
.
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"Конечно, мы готовы их принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего. Вот только не поедут они. Поскольку тоже, скорее всего, подозревают, что реальность диаметрально противоположна тому, что они должны писать и готовить (материалы - ред.) в своих информационных ресурсах. А потому - лучше правды не видеть своими глазами. Так врать легче", - сказал Константинов.
По его словам, Зеленский не может не знать, каким был Крым в украинский период и каким он стал за последние девять лет.
"Пусть как раз итальянские журналисты посмотрят на то, что Зеленский называет "ничего не осталось", не все же им слушать его наркоманские трели. Слова Зеленского, все, что он делает, — это сплошная откровенная и наглая ложь. Он рассуждает о Крыме как о чужой территории, к судьбе которой он равнодушен. Именно поэтому его суждения о ней несерьезны и ничтожны", - отметил Константинов.
Глава регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на всю ложь Зеленского, многие украинцы и не только они, тоже прекрасно информированы, что сделала Россия в Крыму с 2014 года и какой совершен исторический рывок в будущее.
"Это не надо специально рекламировать, доказывать что-то кому-то на словах. Достаточно приехать и увидеть все своими глазами", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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