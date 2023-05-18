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Новый экономический кризис превзойдет события 2008 года, считает инвестор
Новый экономический кризис превзойдет события 2008 года, считает инвестор - РИА Новости, 18.05.2023
Новый экономический кризис превзойдет события 2008 года, считает инвестор
Мировая экономика столкнется с новым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года, когда в США разразился финансовый кризис на фоне краха рынка ипотечных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:15
2023-05-18T05:15
2023-05-18T05:29
сша
китай
япония
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Мировая экономика столкнется с новым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года, когда в США разразился финансовый кризис на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Инвестор отметил, что в прошлый раз проблемы в экономике случились из-за долга, который сейчас "очень-очень вырос". "Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. А Япония, о боже мой. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах", - добавил Роджерс. В то же время, по словам эксперта, власти намерены винить в рецессии другие государств. "В Вашингтоне вам никогда не скажут: "Ой, мы допустили ошибку, мы уходим отставку". Нет, они скажут: "Это все иностранцы, это все иностранцы", - добавил он. По мнению инвестора, крупным банковским вкладчикам в США в текущей ситуации следует быть осторожными. "Если вы крупный вкладчик – неважно американский или иностранный вкладчик в Америке – вам нужно присмотреться к вашему банку и убедиться, что он надежный", - посоветовал он. Кроме того, Роджерс отметил, что стоит задуматься над открытием вклада в банке за пределами США, "потому что многие банки за пределами США надежны".
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сша, китай, япония, джим роджерс
США, Китай, Япония, Джим Роджерс
Новый экономический кризис превзойдет события 2008 года, считает инвестор
Инвестор Роджерс: новый кризис в мировой экономике будет хуже, чем в 2008 году
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Мировая экономика столкнется с новым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года, когда в США разразился финансовый кризис на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«
"В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше", - сказал он.
Инвестор отметил, что в прошлый раз проблемы в экономике случились из-за долга, который сейчас "очень-очень вырос".
"Не только в США, везде. Даже у Китая
есть долги. А Япония
, о боже мой. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах", - добавил Роджерс.
В то же время, по словам эксперта, власти намерены винить в рецессии другие государств.
"В Вашингтоне
вам никогда не скажут: "Ой, мы допустили ошибку, мы уходим отставку". Нет, они скажут: "Это все иностранцы, это все иностранцы", - добавил он.
По мнению инвестора, крупным банковским вкладчикам в США в текущей ситуации следует быть осторожными.
"Если вы крупный вкладчик – неважно американский или иностранный вкладчик в Америке
– вам нужно присмотреться к вашему банку и убедиться, что он надежный", - посоветовал он.
Кроме того, Роджерс отметил, что стоит задуматься над открытием вклада в банке за пределами США, "потому что многие банки за пределами США надежны".
Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии