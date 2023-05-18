https://ria.ru/20230518/kozlenok-1872745707.html

В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка

В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка - РИА Новости, 18.05.2023

В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка

Полиция возбудила дело после появления информации о похищении и изнасиловании жителем Пермского края козленка, подозреваемый арестован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:19

2023-05-18T19:19

2023-05-18T19:19

происшествия

пермский край

россия

животные

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело после появления информации о похищении и изнасиловании жителем Пермского края козленка, подозреваемый арестован, сообщили РИА Новости в краевой полиции. По данным ведомства, в отдел полиции Октябрьского района в Пермском крае 13 мая обратилась жительница поселка Щучье озеро с заявлением о краже молодой козы. В соцсетях пермские зоозащитники заявили, что козу утащил в кусты и надругался над ней местный житель. По данным зоозащитников, козленку меньше двух месяцев, животное получило серьезные травмы и было прооперировано, причастный к инциденту мужчина якобы ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый установлен и заключен под стражу", - рассказали в краевом ГУ МВД. Представитель ведомства также уточнил, что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка.

https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермский край, россия, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)