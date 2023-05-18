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В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка - РИА Новости, 18.05.2023
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19:19 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kozlenok-1872745707.html
В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка
В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка - РИА Новости, 18.05.2023
В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка
Полиция возбудила дело после появления информации о похищении и изнасиловании жителем Пермского края козленка, подозреваемый арестован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:19
2023-05-18T19:19
происшествия
пермский край
россия
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело после появления информации о похищении и изнасиловании жителем Пермского края козленка, подозреваемый арестован, сообщили РИА Новости в краевой полиции. По данным ведомства, в отдел полиции Октябрьского района в Пермском крае 13 мая обратилась жительница поселка Щучье озеро с заявлением о краже молодой козы. В соцсетях пермские зоозащитники заявили, что козу утащил в кусты и надругался над ней местный житель. По данным зоозащитников, козленку меньше двух месяцев, животное получило серьезные травмы и было прооперировано, причастный к инциденту мужчина якобы ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый установлен и заключен под стражу", - рассказали в краевом ГУ МВД. Представитель ведомства также уточнил, что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка.
https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html
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происшествия, пермский край, россия, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермский край, Россия, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Пермском крае арестовали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка

Жителя Пермского края арестовали по подозрению в краже и изнасиловании козленка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело после появления информации о похищении и изнасиловании жителем Пермского края козленка, подозреваемый арестован, сообщили РИА Новости в краевой полиции.
По данным ведомства, в отдел полиции Октябрьского района в Пермском крае 13 мая обратилась жительница поселка Щучье озеро с заявлением о краже молодой козы. В соцсетях пермские зоозащитники заявили, что козу утащил в кусты и надругался над ней местный житель. По данным зоозащитников, козленку меньше двух месяцев, животное получило серьезные травмы и было прооперировано, причастный к инциденту мужчина якобы ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый установлен и заключен под стражу", - рассказали в краевом ГУ МВД.
Представитель ведомства также уточнил, что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка.
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ПроисшествияПермский крайРоссияЖивотныеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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